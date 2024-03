Top Spin 2K25 - новая часть популярной серии теннисных симуляторов, которая выйдет на рынок 26 апреля 2025 года

Это первая игра в серии после Top Spin 4, выпущенной в 2011 году. Top Spin 2K25 будет доступен для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X с полной кросс-игрой.



Игроки могут уже сейчас оформить предварительный заказ на четыре издания игры. Стандартное издание доступно по цене $59,99 на платформах предыдущего поколения и ПК, а на консолях текущего поколения стоимость составляет $69,99. Для покупателей доступно также стандартное цифровое издание Cross-Gen Digital Edition по цене $69,99. Deluxe Edition предлагается по цене $99,99 и включает дополнительный контент, а Grand Slam Edition с пакетом Grand Slam ChampionsPack стоит $119,99.

В Top Spin 2K25 будет представлено 48 уникальных кортов, среди которых 15 настоящих площадок, включая четыре гранд-слемных турнира и арены в Индиан-Уэллсе. Игра также будет иметь 24 профессиональных теннисистов, включая Роджера Федерера, Андре Агасси и Серену Уильямс, а также современных звезд, таких как Карлос Алькарас, Ига Швионтек и Фрэнсис Тиафоэ.



В игре будут представлены различные режимы, включая MyCAREER, где игроки смогут стать чемпионами гранд-слемных турниров, начиная с начинающего профессионала. Есть также Академия TopSpin, где игроки могут обучиться у легенды тенниса Джона Макинроя, чтобы оттачивать свое мастерство на всех типах покрытия.



Мультиплеерный режим позволит игрокам соревноваться с профессионалами или использовать собственного созданного персонажа в World Tour. Возможности настройки персонажа включают в себя выбор стиля игры, улучшение атрибутов, настройку внешности и получение экипировки от ведущих спортивных брендов.



Игра также обещает отличный саундтрек, включая эксклюзивный ремикс песни Fall Out Boy "Heartbreak Feels So Good" от Диллона Фрэнсиса. Песня будет доступна для прослушивания на всех платформах.



Top Spin 2K25 - это долгожданное продолжение серии теннисных симуляторов, которое предлагает глубокую персонализацию, улучшенный геймплей и множество режимов игры. Станет незаменимой для всех поклонников тенниса и энтузиастов спортивных игр.