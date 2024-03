Всего в марте добавятся 30 новых игр на GeForce NOW

Blizzard's Battle.net присоединяется к GeForce NOW, позволяя пользователям теперь стримить игры, такие как Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HQ и Hearthstone на облачных серверах NVIDIA GeForce RTX. Игроки больше не должны беспокоиться о технических спецификациях своего оборудования и долгих загрузках.

Всего в марте добавятся 30 новых игр на GeForce NOW, и восемь из них будут доступны уже на этой неделе. Кроме того, на следующей неделе в облаке появится дневной абонемент, который позволит геймерам использовать преимущества GeForce NOW Ultimate и Priority в течение 24 часов одновременно.

Также представлена игра Welcome to ParadiZe, где игроки могут управлять и обучать зомби для фермерства или сражений. Вся библиотека GeForce NOW поддерживает близкие игры от Blizzard и Activision, а также платформы Steam, Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect и GOG.com.