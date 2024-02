Целевой аудиторией презентации будут разработчики графики или технические директора игровых студий

Компания Microsoft планирует представить технологии нового поколения на конференции Game Developers Conference (GDC) 2024. В рамках презентации "DirectX State of the Union Ft. Work Graphs and Introducing DirectSR" руководители команды Microsoft DirectX, включая Шона Харгривза и Остина Кинросса, обсудят вопросы с представителями NVIDIA и AMD.

Ранее была обнаружена функция "Автоматическое суперразрешение" в предварительной версии Windows 11. Пользовательский анализ показал, что эта функция отличается от подобных технологий, таких как NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS.

Интересно отметить, что команда Microsoft DirectX включает партнеров из AMD и NVIDIA, но не включает Team Blue. Команда DirectX также представит предварительную версию DirectSR, которая упростит масштабирование поддержки суперразрешения на устройствах Windows для разработчиков игр. Будут также обсуждаться последние обновления инструментария для PIX.