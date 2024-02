Скоро в продаже появятся Indivisible - фантастическая RPG, Space Engineers - игра-песочница о выживании в космосе, Warhammer 40,000: Boltgun - ретро-шутер, и Diablo IV выйдет на Game Pass 28 марта

В конце февраля Xbox Game Pass представил новые игры и дополнения. Среди доступных уже сегодня игр: Return to Grace - приключение от первого лица в ретро-фантастическом мире 60-х годов, Tales of Arise - ролевая игра, где два человека объединяют свои усилия в борьбе с судьбой, Bluey: The Videogame - игра для всей семьи с 4 интерактивными приключениями, Maneater - экшен-RPG о выживании акулы, и Madden NFL 24 - облачная игра для участников Ultimate программы.

Скоро в продаже появятся Indivisible - фантастическая RPG, Space Engineers - игра-песочница о выживании в космосе, Warhammer 40,000: Boltgun - ретро-шутер, и Diablo IV выйдет на Game Pass 28 марта. Также было представлено DLC для Microsoft Flight Simulator, которое позволит игрокам отправиться в мир "Дюна". Кроме того, владельцы Xbox Game Pass Ultimate получат возможность использовать Calm Premium бесплатно на протяжении 3-х месяцев.