Компания Intel выпустила новую версию графических драйверов Arc GPU Graphics Drivers с поддержкой игр и улучшениями производительности. Обновление обеспечивает поддержку драйверов Game On для графики Arc A-Series во многих новых играх, таких как Enshrouded, Suicide Squad: Убить Лигу Справедливости, Like a Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8 и Palworld.

Также поддержка графики Intel Arc Graphics добавлена для процессоров Intel Core Ultra в играх Like a Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8 и Palworld. Производительность игр улучшена от 4 до 268 процентов для игр с поддержкой DirectX 11 и DirectX 12.

Дополнительно, исправлены проблемы, такие как искажение белого цвета в Alan Wake 2, искажение текста в Sons of the Forest и проблемы с Intel Smooth Sync в играх с DirectX 11. Сбои приложений также устранены при использовании процессоров Intel Core Ultra с графикой Arc Graphics в играх The Talos Principle, Call of Duty Modern Warfare III и Blackmagic Fusion.