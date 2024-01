Samsung представит новую партнерскую программу аксессуаров "Designed for Samsung Gaming Hub" на выставке CES 2024

Компания Samsung Electronics представит новую партнерскую программу под названием "Designed for Samsung Gaming Hub", которая будет демонстрироваться на выставке CES 2024. Цель программы - сотрудничество с ведущими производителями игровых аксессуаров для создания нового поколения партнерских продуктов для платформы потокового вещания игр Samsung Gaming Hub. Samsung также представила первый контроллер "Designed for Samsung Gaming Hub", созданный в партнерстве с поставщиком игровых аксессуаров PDP. Согласно программе, аксессуары с маркой "Designed for Samsung Gaming Hub" будут гарантировать лучшее потоковое воспроизведение игр на устройствах Samsung. Компания также представила новый беспроводной контроллер "REPLAY Wireless Controller" от PDP, который обладает рядом функций, таких как встроенный аккумулятор, низкая задержка при беспроводном соединении, кнопка управления громкостью и питанием телевизора, и другие. Он уже доступен для предзаказа, а позже будет доступен на Amazon и Best Buy. Сочетая в себе различные устройства и инновационные продукты, Samsung продолжает предоставлять геймерам больше возможностей для игры.