25 октября The Outer Worlds исполнилось четыре года. В честь этого разработчики объявили, что на сегодняшний день игру купили более 5 млн. копий

Obsidian Entertainment сделала себе имя, создав целый ряд увлекательных и глубоких ролевых игр, наиболее известных, пожалуй, благодаря работе над всеми любимой игрой Fallout: New Vegas. В 2019 году студия выпустила духовного наследника New Vegas в виде The Outer Worlds. Отмечая 4-летие игры, Obsidian сообщила, что на данный момент продано более 5 миллионов копий игры.

Чтобы сделать это объявление в Твиттере, официальная страница The Outer Worlds опубликовала насмешливое заявление в стиле вселенной, в котором говорилось:

«Правление радо сообщить, что мы наняли 5 миллионов космонавтов в Безмятежной колонии! Мы отправили вам пирог и водку Spectrum, чтобы отпраздновать это достижение и нашу 4-ю годовщину! Не волнуйтесь; мы покрыли стоимость этого праздничного подарка из вашей зарплаты».

Хотя The Outer Worlds, возможно, и не так популярна, как Fallout: New Vegas, она предлагала забавную космическую ролевую игру, которая утоляла зуд в стиле Bethesda. Еще в 2021 году было подтверждено, что игра получит продолжение, и, поскольку сейчас продано более 5 миллионов копий игры, можно с уверенностью предположить, что The Outer Worlds 2 будет еще больше и лучше, чем ее предшественник.

Будет интересно посмотреть, как игра сравнится с недавно выпущенной Starfield от Bethesda Game Studios, особенно учитывая, что обе они представляют собой научно-фантастические ролевые игры, ориентированные на космос. Надеюсь, нам не придется слишком долго ждать, чтобы узнать больше о продолжении.