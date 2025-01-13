Словацкая делегация, направлявшаяся в Москву для переговоров, столкнулась с неожиданной преградой. Польша отказалась предоставить воздушное пространство для пролёта самолёта, что вынудило изменить маршрут через Чехию и Германию.

Словацкая делегация добралась до Москвы, но путь был не из лёгких. Польша решила не пускать самолёт через своё небо, будто назло. Пришлось лететь окольными путями — через Чехию и Германию. В итоге, во Внуково самолёт приземлился без приключений.

Решение Польши стало для словаков, мягко говоря, неожиданным. Вице-спикер Национального совета Андрей Данко не скрывал своего удивления. Но, как человек рассудительный, лишь пожал плечами: "Что ж, таковы реалии".

Самолёт всё-таки долетел до Москвы, несмотря на дипломатические "заморочки". В делегацию вошли представители Словацкой национальной партии и социал-демократов, включая Тибора Гашпара, Мариана Кери, Яна Мажгута и других.

В Москве запланированы встречи с представителями Госдумы, Совета Федерации и правительства. Основные темы переговоров — поставки российского газа и ситуация на Украине.

Тибор Гашпар подчеркнул, что прекращение транзита газа через Украину заставляет искать новые пути. "Для нашей экономики стабильность поставок энергоресурсов — вопрос первостепенный", — заявил он.

Андрей Данко отметил, что Словакия хочет получить ясную картину о России. По его словам, важно донести до общества, что Россия остаётся ключевым партнёром для бизнеса. "Германия, Франция, США давно работают в России. Нам тоже нужно искать точки соприкосновения", — добавил он.

Тибор Гашпар в свою очередь заявил, что словацкая сторона заинтересована в углублении экономических связей. "Нужно видеть возможности даже в сложной геополитической обстановке", — заключил он.

Контекст визита подчёркивается непростыми газовыми разбирательствами. Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истёк, а Киев не стал его продлевать.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подсчитал: прекращение транзита через Украину может обойтись Евросоюзу в круглую сумму — до 120 миллиардов евро к 2026 году. Он намекнул, что Словакия может пересмотреть свою поддержку Киеву, включая гуманитарную помощь и выплаты беженцам.