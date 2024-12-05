Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Новая Indiana Jones на минималках в 1080р требует видеокарту GeForce RTX 2060 и CPU Ryzen 5 3600
Но это без включения трассировки лучей, где потребуется компьютер за несколько сотен тысяч рублей

Не секрет, что с каждым годом видеоигры становятся всё более требовательными. Разработчики увеличивают качество текстур, улучшают возможности движков и пытаются детализировать даже самые незначительные объекты. Всё это увеличивает размер установленных игр на накопителе, а также оказывает давление на видеокарты и процессоры. В некоторых случаях запускать новинки на максимальных настройках графики удаётся даже на не самых новых процессорах, но с видеокартами такой фокус не проходит. Для игры в 4К вам потребуется действительно мощное решение, а порой без покупки нового графического чипа не обойтись. Например, недавно вышедшая S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась настолько требовательной, что поставила в тупик даже владельцев самых дорогих компьютеров. Многочисленные тесты доказывают, что даже производительная GeForce RTX 4090 не способна вытянуть продолжение культовой серии в разрешении 4К на самых высоких настройках графики, обеспечивая стабильные 60 кадров в секунду. 

Приходится включать технологию масштабирования, ну а это портит визуальную составляющую. А между тем S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ещё и не получила трассировку лучей, тогда как сами разработчики признали, что им пришлось отключить умный алгоритмы поведения неигровых персонажей с целью повышения производительности работы системы. Проще говоря, актуальные процессоры и видеокарты уже не тянут требовательные новинки, а всё говорит о том, что разработчики ждали от производителей комплектующих определённого прорыва. Как вы могли слышать, вышедшие не так давно процессоры последнего поколения прибавили в лучшем случае 5%, ну а это крайне разочаровывающая информация. Что до видеокарт, что NVIDIA и вовсе перенесла релиз на 2025 год. Предполагается, что новинки поступят в продажу к концу января, но исходя из растущих требований к видеоиграм можно сделать вывод, что разработчики ожидали выхода видеокарт намного раньше. Сегодня мы рассмотрим ещё один блокбастер, требования к железу у которого способны повергнуть в уныние даже зажиточных энтузиастов. 

Indiana Jones and the Great Circle поступит в продажу 9 декабря и будет построена на движке id Tech 7. Изданием занимается Bethesda, ну а мы впервые видим, чтобы для запуска игры в разрешении 1080р на минимальных настройках графики требовалась видеокарта уровня GeForce RTX 2060. Можно сделать вывод, что подойдёт и GeForce RTX 3050, но в этом случае рассчитывать на трассировку лучей не приходится, а качество картинки будет удручающим. Не менее суровы требования и к процессору, ведь в качестве минимальных значатся Ryzen 5 3600 и Core i7-10700K. Согласимся, что оба камня порядком устарели, но обычно они легко тянут требовательные новинки в 4К. А между прочим это без трассировки лучей. В случае если вам придёт в голову шальная идея запустить Indiana Jones and the Great Circle в разрешении 2К, то приготовьтесь перед этим сходить в магазин за новым компьютером. Здесь никак не обойтись без видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, заменить которую можно при помощи Radeon RX 7700 XT. Что до процессора, то будет лучше обзавестись камнем уровня Ryzen 7 7700, подойдёт и Core i7-12700K. Из необычного: уже в разрешении 2К от компьютера требуется наличие 32 Гб оперативной памяти, ну а такое количество точно есть не у каждого геймера. 

Разрешение 4К потребует ещё больших жертв, ведь без процессора уровня Core i7-13700K здесь делать нечего. Подойдёт и Ryzen 9 7900 ХТ, а также более мощные игровые решения. Видеокарта нужна как минимум GeForce RTX 4080, но можно обойтись и Radeon RX 7900 XT. Как уже было сказано выше, всё это требования без включения трассировки лучей. Увидеть Indiana Jones and the Great Circle такой, какой её задумывали разработчики, удастся немногим, ведь с RTX-ON уже в 1080 понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 4070. Для 2К обязательной называется GeForce RTX 4080, ну а для 4К – GeForce RTX 4090. Не исключено, что без технологии масштабирования запустить новинку в 4К на максимальных настройках графики и вовсе не удастся. Если судить по предварительным утечкам и отзывам экспертов, уже опробовавших новую игру, то разработчики готовы удивить геймеров не только завышенными системными требованиями, но и интересным сюжетом. Визуальная составляющая радует глаз, а картинка в целом выглядит впечатляюще. 

В игре много кинематографических эффектов, ну а владельцам самых дорогих компьютеров Indiana Jones and the Great Circle точно понравится. По крайней мере так пишут журналисты. Увы, но рядовые геймеры не узнают, чем новая игра так хороша, поскольку потенциал Indiana Jones and the Great Circle раскрывается только на действительно мощном и дорогом железе. Будем надеяться, что видеокарты следующего поколения принесут ощутимую прибавку, что позволит запускать требовательные игры хотя бы в разрешении 2К без необходимости тратить на компьютер несколько сотен тысяч рублей. 


#видеоигры #indiana jones and the great circle
+
Написать комментарий (0)
Indiana Jones and the Great Circle потребует минимум RTX 2060 и Ryzen 5 3600
Indiana Jones and the Great Circle выйдет без Denuvo, но с высокими системными требованиями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
13
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
30
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
1
"Горыныч" поднимается в небо: огнеметный дрон нового поколения уже на линии сборки
1
П-700 «Гранит»: крылатая ракета, получившая на Западе прозвище «Shipwreck»
+
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
Зенитный ракетный комплекс "Викинг" выставляет новые стандарты в системах ПВО
+
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
2
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
Компании западного ВПК заработали $630 млрд на украинском конфликте
+
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новый Комар в ДНР
1
ВС РФ заняли большинство доминирующих позиций в Курахово – сдача города дело времени
+
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
+
Рост популярности электрокаров в стране заставляет Китай отказываться от большого потребления нефти
1
Представлены самые мощные смартфоны средне-премиального класса на 2024 год по версии AnTuTu
1
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
10
Intel Arc B580 до 43 % быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 в первых официальных игровых тестах
3
Комплекс «Авангард» обеспечивает новый уровень защиты для стратегических объектов
+
Украинские подпольщики: Российская армия применила беспилотный катер для удара по Военной бухте
5
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
4

Популярные статьи

Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
6
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
26
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
120
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
11
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
6
iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
1
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
6
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
12
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
3

Сейчас обсуждают

Станислав Белоусов
13:38
Год согласовывали, и уже пришли к окончательному решению о выделении денег за счет замороженных активов РФ, все уже предрешено. Вот тут то много ходов очка пыни сработала на все 146%. Как он заранее в...
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
Михаил Авраменко
13:34
Все проценты от замороженных российских активов уходят в Пиндостан по разным схемам а вовсе не на "восстановление инфраструктуры Окраины". Но по Свинорейх-ТВ и в либеротных СМИ об этом, конечно же, ...
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
Гарри Бешеный
13:28
Какой откровенный бред. Но, шизофрению вроде можно удерживать лекарствами.
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
Дмитрий Патрушев
13:26
Дебил конченный, об этом год говорят, но ни копейки вы из Российских денег не получили, а в свете последнего визита Ермака в Штаты, так вообще вас по миру пустили и по кругу тоже
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
Робин Гудеичь
13:25
Ой не лицемерь. Сайты действительно родственные,тут должно быть техно порно, а там классическое, можно сказать документальное кино.)))
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
Станислав Белоусов
13:24
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
Станислав Белоусов
13:23
Сирийские повстанцы захватили РЛС с ФАР 48Я6-К1 «Подлет», которая работает с комплексами ПВО С-300 и С-400. Если турецкие специалисты помогут, то глядишь и запустят в работу. Но важнее то, что войска ...
Сирийская армия сообщает о ликвидации более чем 2000 бойцов из радикальных группировок в Сирии
Дмитрий Патрушев
13:22
Это вам знатную лапшу науши вещают 😆
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
UzBas
13:22
При таких ценах и ассортименте в вашей локальной лавке, надо было закупаться на маркетплэйсах. Более рискованно конечно, но вышло бы интереснее.
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
Робин Гудеичь
13:22
по-моему это строки другого поэта, Cоя Куко Олда
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем