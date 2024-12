Но это без включения трассировки лучей, где потребуется компьютер за несколько сотен тысяч рублей

Не секрет, что с каждым годом видеоигры становятся всё более требовательными. Разработчики увеличивают качество текстур, улучшают возможности движков и пытаются детализировать даже самые незначительные объекты. Всё это увеличивает размер установленных игр на накопителе, а также оказывает давление на видеокарты и процессоры. В некоторых случаях запускать новинки на максимальных настройках графики удаётся даже на не самых новых процессорах, но с видеокартами такой фокус не проходит. Для игры в 4К вам потребуется действительно мощное решение, а порой без покупки нового графического чипа не обойтись. Например, недавно вышедшая S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась настолько требовательной, что поставила в тупик даже владельцев самых дорогих компьютеров. Многочисленные тесты доказывают, что даже производительная GeForce RTX 4090 не способна вытянуть продолжение культовой серии в разрешении 4К на самых высоких настройках графики, обеспечивая стабильные 60 кадров в секунду.

Приходится включать технологию масштабирования, ну а это портит визуальную составляющую. А между тем S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ещё и не получила трассировку лучей, тогда как сами разработчики признали, что им пришлось отключить умный алгоритмы поведения неигровых персонажей с целью повышения производительности работы системы. Проще говоря, актуальные процессоры и видеокарты уже не тянут требовательные новинки, а всё говорит о том, что разработчики ждали от производителей комплектующих определённого прорыва. Как вы могли слышать, вышедшие не так давно процессоры последнего поколения прибавили в лучшем случае 5%, ну а это крайне разочаровывающая информация. Что до видеокарт, что NVIDIA и вовсе перенесла релиз на 2025 год. Предполагается, что новинки поступят в продажу к концу января, но исходя из растущих требований к видеоиграм можно сделать вывод, что разработчики ожидали выхода видеокарт намного раньше. Сегодня мы рассмотрим ещё один блокбастер, требования к железу у которого способны повергнуть в уныние даже зажиточных энтузиастов.

Indiana Jones and the Great Circle поступит в продажу 9 декабря и будет построена на движке id Tech 7. Изданием занимается Bethesda, ну а мы впервые видим, чтобы для запуска игры в разрешении 1080р на минимальных настройках графики требовалась видеокарта уровня GeForce RTX 2060. Можно сделать вывод, что подойдёт и GeForce RTX 3050, но в этом случае рассчитывать на трассировку лучей не приходится, а качество картинки будет удручающим. Не менее суровы требования и к процессору, ведь в качестве минимальных значатся Ryzen 5 3600 и Core i7-10700K. Согласимся, что оба камня порядком устарели, но обычно они легко тянут требовательные новинки в 4К. А между прочим это без трассировки лучей. В случае если вам придёт в голову шальная идея запустить Indiana Jones and the Great Circle в разрешении 2К, то приготовьтесь перед этим сходить в магазин за новым компьютером. Здесь никак не обойтись без видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, заменить которую можно при помощи Radeon RX 7700 XT. Что до процессора, то будет лучше обзавестись камнем уровня Ryzen 7 7700, подойдёт и Core i7-12700K. Из необычного: уже в разрешении 2К от компьютера требуется наличие 32 Гб оперативной памяти, ну а такое количество точно есть не у каждого геймера.

Разрешение 4К потребует ещё больших жертв, ведь без процессора уровня Core i7-13700K здесь делать нечего. Подойдёт и Ryzen 9 7900 ХТ, а также более мощные игровые решения. Видеокарта нужна как минимум GeForce RTX 4080, но можно обойтись и Radeon RX 7900 XT. Как уже было сказано выше, всё это требования без включения трассировки лучей. Увидеть Indiana Jones and the Great Circle такой, какой её задумывали разработчики, удастся немногим, ведь с RTX-ON уже в 1080 понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 4070. Для 2К обязательной называется GeForce RTX 4080, ну а для 4К – GeForce RTX 4090. Не исключено, что без технологии масштабирования запустить новинку в 4К на максимальных настройках графики и вовсе не удастся. Если судить по предварительным утечкам и отзывам экспертов, уже опробовавших новую игру, то разработчики готовы удивить геймеров не только завышенными системными требованиями, но и интересным сюжетом. Визуальная составляющая радует глаз, а картинка в целом выглядит впечатляюще.

В игре много кинематографических эффектов, ну а владельцам самых дорогих компьютеров Indiana Jones and the Great Circle точно понравится. По крайней мере так пишут журналисты. Увы, но рядовые геймеры не узнают, чем новая игра так хороша, поскольку потенциал Indiana Jones and the Great Circle раскрывается только на действительно мощном и дорогом железе. Будем надеяться, что видеокарты следующего поколения принесут ощутимую прибавку, что позволит запускать требовательные игры хотя бы в разрешении 2К без необходимости тратить на компьютер несколько сотен тысяч рублей.