Как в последнее время происходит всё чаще, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ещё до своего выхода превратилась в очередной инструмент политического влияния. Руководство студии GSC Game World отказалось выпускать новинку на русском языке. Судя по неплохим цифрам в Steam, продолжение культовой серии пользуется популярностью. Пиковый онлайн за сутки с момента релиза достигал 120 тысяч человек, но очередной рекорд может быть побит в субботу или воскресенье. Иностранная пресса приняла игру неоднозначно. Эксперты хвалят S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl за атмосферность, но указывают на многочленные баги и техническое несовершенство.

Скорее всего, в ближайший месяц мы увидим несколько крупных патчей, после чего игра станет более стабильной, ну а пока тысячи геймеров ринулись покорять просторы Зоны. Почти 80% геймеров в Steam считают новинку хорошей, ну а процент недовольных увеличивается по мере углубления в сюжет. Для того чтобы составить впечатление о продолжении культовой серии потребуется время, а у российских геймеров остаются средства обхода блокировки по IP или торренты. Там игра лежит со вчерашнего дня, но многие геймеры ждут появления более стабильной версии. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не получила продвинутой антипиратской защиты, поэтому сомневаться в своевременном появлении патчей на торрентах не приходится. Кажется, что достаточно вбить в поиск нужные слова, после чего поиграть в новинку удастся совершенно бесплатно, но практика показывает, что всё не так просто.

Выяснилось, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl чрезвычайно требовательна к железу. Вам потребуется действительно мощный процессор и прокачанная видеокарта, ну а мы изучим тестирование, проведённое командой Tom's Hardware. Доступны результаты во всех основных разрешениях дисплея, найти которые вы можете выше и ниже. Прежде всего хотим расстроить владельцев GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600. Средний фрамрейт на таких видеокартах приближается к 60 fps, но просадки способны приводить к неприятным визуальным эффектам. Количество кадров в секунду в таких случаях падает до 45, ну а это не совсем то, что ожидают владельцы видеокарт за 35 тысяч рублей. Следует учитывать, что первоначально тесты запускались на средних настройках графики, тогда как на макисималках результат оказался гораздо печальнее.

Как видите, здесь не справляются даже GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7700 ХТ. Обе видеокарты выдают ощутимо меньше 60 кадров в секунду, а особенно всё плохо, если обратить внимание на показатель 1% Low. Здесь фрамрейт и вовсе опускается ниже 40 fps, что говорит об ужасно оптимизации S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Обе видеокарты стоят дороже 50 тысяч рублей, ну а владельцы таких относительно мощных решений обычно претендуют на высокие настройки в разрешении 2К. Можно сделать вывод, что сотрудники студии GSC Game World не утруждали себя работой над кодом, а тесты проводились исключительно на флагманском железе.

Всё становится намного хуже, если запустить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в разрешении 2К. Здесь понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 4070 Ti. В российской рознице за такую видеокарту просят 100 тысяч рублей, поэтому рекомендовать её рядовым геймерам мы не можем. Что до менее дорогих GeForce RTX 4070 SUPER и Radeon RX 7800 ХТ, то владельцы таких видеокарт будут вынуждены снижать настройки графики до средневысоких. На максималках просадок до 40 кадров в секунду избежать невозможно, а ведь речь идёт о видеокартах за 70 тысяч рублей и дороже.

Ну и было бы неверным игнорировать разрешение 4К. Обычно владельцы видеокарт дороже 100 тысяч рублей могут запускать любые игры в сверхвысоком разрешении на высоких настройках графики, но в данном случае с S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не справляется даже GeForce RTX 4090. Флагман, за который просят 280 тысяч рублей, выдаёт скромные 57 кадров в секунду, тогда как показатель 1% Low умудряется уходить ниже 40 fps. Перед нами очевидный провал разработчиков, ведь в данном случае мы видим, что оптимизацией никто не занимался. Владельцам Radeon RX 7900 ХТХ можно только посочувствовать, поскольку здесь количество кадров в секунду не добирается даже до 50 fps. Доступны результаты и по другим видеокартам, но в данном случае нам кажется, что видеокарт на сегодня достаточно.

Ну и финальную точку авторы Tom's Hardware поставили при помощи тестирования с использованием технологий масштабирования. Судя по всему, времени на интегрирование сложных технологий у украинской студии не было, ведь некоторые видеокарты почти не получают никакого эффекта. Например, Radeon RX 7700 ХТ прибавила скромные 20%, хотя обычно FSR 3 даёт более заметный эффект. Если слегка снизить настройки графики, то играть в 2К с такой видеокартой, получая стабильные 60 кадров в секунду всё же возможно. Небольшой прирост от использования технологии масштабирования наблюдается и в разрешении 4К. Здесь главная победа заключается в том, что GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 ХТХ обеспечивают стабильные 60 кадров в секунду.

Следует помнить, что речь идёт о крайне низком результате с использованием технологий масштабирования. Ни одна видеокарта сегодня не способна тянуть S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl без сопутствующих DLSS 3 и FSR 3, а значит геймеры не смогут получить максимум от задуманного. Известно, что обе технологии далеки от идеала. В некоторых случаях они приводят к снижению качества картинки, размывают текстур и искажению изображения. Страшно даже представить, что было бы, если бы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl включала трассировку лучей. В этом случае для запуска её пришлось бы играть только в 1080р на средних настройках графики. Как уже отмечалось выше, со временем разработчики большую часть ошибок устранят, но даже в этом случае ожидать значительного улучшения в плане оптимизации не приходится. Новинка получилась спорной, требовательной и пестрит багами. Она не включает русской озвучки и недоступна российским геймерам. Отговаривать вас от скачивания такого шедевра с торрентов мы не будем, но покупать её точно не рекомендуем. Очевидно, что 50 долларов, которые сегодня за неё просят, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не стоит.