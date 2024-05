HarmonyOS первая массовая китайская операционная система, внутри которой не будет даже намёка на AOSP

Судя по всему, американские санкции против Китая стали для этой страны такими же неожиданными, как для России, которая столкнулась с массовыми ограничениями значительно позднее. Характер давления остаётся неизменным, ну а главные действующие лица продолжают рассказывать о важности соблюдения демократических норм и законов. В данном случае удивляет то, что сами рассказчики уже давно перестали соблюдать международное право, которое, кстати, сами и создали. Сегодня у Китая масса проблем с технологическим сектором, а санкции стали настоящим вызовом и в долгосрочной перспективе приведут к поразительным результатам. Эксперты уверены, что через 10 лет китайская полупроводниковая промышленность не будет уступать американской, но случится это не завтра и даже не через несколько лет.

Сегодня перед местными инженерами ставится задача научиться создавать литографы, способные выпускать чипы согласно самым требовательным технологическим нормам. Например, ещё в 2023 в Китае освоили 7-нм узел, а в текущем году могут добиться ещё более значительных результатов с 5-нм техпроцессом. Вот только всё это создаётся на основе ранее закупленных литографических установок, тогда как без создания собственных аналогов дальше двигаться не выйдет. В настоящее время наблюдается острая нехватка высокотехнологичного оборудования, а больше 90% рынка принадлежит ASML. Нидерландская компания уже заявила, что все литографы, которые будут выпускаться вплоть до второй половины 2025 года, зарезервированы и оплачены американской Intel. Крупные игроки в лице Samsung и TSMC вынуждены запастись терпением, ну а всё это сильно замедляет развитие технологий. ASML способна в год производить не больше 6 установок (работающих по самой современной технологии High-NA EUV), тогда как реальных конкурентов пока нет. Но доступ к технологиям выпуска чипов – это не главная проблема китайской полупроводниковой промышленности. По мнению экспертов, сегодня власти США обладают тотальным контролем за каждым смартфоном на планете, который работает на базе операционной системы iOS и Android. Ну а поскольку других популярных ОС нет, то 95% всех активных телефонов контролируются двумя компаниями.

В недавнем интервью Павел Дуров заявил, что Apple и Google способны видеть всю информацию, которая так или иначе находится на экране смартфона. Для национальной безопасности крупных государств – это очень плохо, а единственное решение заключается в создании альтернативных операционных систем. Первой о создании собственной ОС заявила Huawei. Случилось это несколько лет назад, а главная причина заключалась в том, что именно эта компания оказалась на острие противостояния с американскими властями. Тогда выяснилось, что HarmonyOS недалеко ушла от базового Android, поскольку построена на так называемой Android Open Source Project (AOSP). Эта операционная система пусть и считается свободной, но также разрабатывается специалистами Google, а значит всё ещё даёт в руки американцев рычаги контроля. В 2023 стало известно о решении Xiaomi перейти на собственную HyperOS, которая также основана на AOSP, а инсайдеры уверяют, что Huawei находится на пути полного отказа от программного кода американцев. Якобы, уже этой осенью выйдет флагман серии Mate 70, который будет полагаться на новую HarmonyOS Next.

Это первая массовая китайская операционная система, внутри которой не будет даже намёка на Android. Инициатива кажется правильной, а инсайдеры рассказывают, что такой шаг имеет массу плюсов. Например, можно будет увеличить жизненный цикл смартфонов, поскольку не придётся полагаться на Google в плане выхода обновлений безопасности и драйверов под ту или иную версию Android. Считается, что HarmonyOS Next получат даже старые аппараты, которые поступили в продажу 6 лет назад. Очевидны выгоды в безопасности и полном отказе от американских технологий, но не обошлось без минусов. Пожалуй, главная проблема заключается в том, что HarmonyOS Next получит крайне мало возможностей из коробки. В настоящее время для новой ОС разработано порядка 4000 программ, а в этот список входят только наиболее популярные игры и утилиты. Разработчики уверяют, что в ближайшие годы смогут увеличить количество ПО до 500 тысяч, но когда это случится, не знает никто. Переходить с операционной системы, где доступны миллионы самых разнообразных программ, в крайне ограниченную экосистему захотят немногие, а значит популярность HarmonyOS Next под угрозой. Есть мнение, что операционная система из коробки получит полную совместимость с приложениями под Android. Если так, то мы станем свидетелями появления третьей операционной системой, способной конкурировать с iOS и Android. Как уже было сказано выше, на первых порах без совместимости с популярными приложениями не обойтись, но со временем привязка потеряет актуальность. А поскольку всё это достаточно медленный процесс, то как раз через 10 лет китайцы получат зрелую полупроводниковую промышленность и операционную систему, способную работать с высокотехнологичным оборудованием.