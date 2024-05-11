Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Huawei готовится к полному отказу от Android – серия Mate 70 получит новую ОС HarmonyOS Next
HarmonyOS первая массовая китайская операционная система, внутри которой не будет даже намёка на AOSP

Судя по всему, американские санкции против Китая стали для этой страны такими же неожиданными, как для России, которая столкнулась с массовыми ограничениями значительно позднее. Характер давления остаётся неизменным, ну а главные действующие лица продолжают рассказывать о важности соблюдения демократических норм и законов. В данном случае удивляет то, что сами рассказчики уже давно перестали соблюдать международное право, которое, кстати, сами и создали. Сегодня у Китая масса проблем с технологическим сектором, а санкции стали настоящим вызовом и в долгосрочной перспективе приведут к поразительным результатам. Эксперты уверены, что через 10 лет китайская полупроводниковая промышленность не будет уступать американской, но случится это не завтра и даже не через несколько лет. 

реклама

Сегодня перед местными инженерами ставится задача научиться создавать литографы, способные выпускать чипы согласно самым требовательным технологическим нормам. Например, ещё в 2023 в Китае освоили 7-нм узел, а в текущем году могут добиться ещё более значительных результатов с 5-нм техпроцессом. Вот только всё это создаётся на основе ранее закупленных литографических установок, тогда как без создания собственных аналогов дальше двигаться не выйдет. В настоящее время наблюдается острая нехватка высокотехнологичного оборудования, а больше 90% рынка принадлежит ASML. Нидерландская компания уже заявила, что все литографы, которые будут выпускаться вплоть до второй половины 2025 года, зарезервированы и оплачены американской Intel. Крупные игроки в лице Samsung и TSMC вынуждены запастись терпением, ну а всё это сильно замедляет развитие технологий. ASML способна в год производить не больше 6 установок (работающих по самой современной технологии High-NA EUV), тогда как реальных конкурентов пока нет. Но доступ к технологиям выпуска чипов – это не главная проблема китайской полупроводниковой промышленности. По мнению экспертов, сегодня власти США обладают тотальным контролем за каждым смартфоном на планете, который работает на базе операционной системы iOS и Android. Ну а поскольку других популярных ОС нет, то 95% всех активных телефонов контролируются двумя компаниями. 

В недавнем интервью Павел Дуров заявил, что Apple и Google способны видеть всю информацию, которая так или иначе находится на экране смартфона. Для национальной безопасности крупных государств – это очень плохо, а единственное решение заключается в создании альтернативных операционных систем. Первой о создании собственной ОС заявила Huawei. Случилось это несколько лет назад, а главная причина заключалась в том, что именно эта компания оказалась на острие противостояния с американскими властями. Тогда выяснилось, что HarmonyOS недалеко ушла от базового Android, поскольку построена на так называемой Android Open Source Project (AOSP). Эта операционная система пусть и считается свободной, но также разрабатывается специалистами Google, а значит всё ещё даёт в руки американцев рычаги контроля. В 2023 стало известно о решении Xiaomi перейти на собственную HyperOS, которая также основана на AOSP, а инсайдеры уверяют, что Huawei находится на пути полного отказа от программного кода американцев. Якобы, уже этой осенью выйдет флагман серии Mate 70, который будет полагаться на новую HarmonyOS Next.

Это первая массовая китайская операционная система, внутри которой не будет даже намёка на Android. Инициатива кажется правильной, а инсайдеры рассказывают, что такой шаг имеет массу плюсов. Например, можно будет увеличить жизненный цикл смартфонов, поскольку не придётся полагаться на Google в плане выхода обновлений безопасности и драйверов под ту или иную версию Android. Считается, что HarmonyOS Next получат даже старые аппараты, которые поступили в продажу 6 лет назад. Очевидны выгоды в безопасности и полном отказе от американских технологий, но не обошлось без минусов. Пожалуй, главная проблема заключается в том, что HarmonyOS Next получит крайне мало возможностей из коробки. В настоящее время для новой ОС разработано порядка 4000 программ, а в этот список входят только наиболее популярные игры и утилиты. Разработчики уверяют, что в ближайшие годы смогут увеличить количество ПО до 500 тысяч, но когда это случится, не знает никто. Переходить с операционной системы, где доступны миллионы самых разнообразных программ, в крайне ограниченную экосистему захотят немногие, а значит популярность HarmonyOS Next под угрозой. Есть мнение, что операционная система из коробки получит полную совместимость с приложениями под Android. Если так, то мы станем свидетелями появления третьей операционной системой, способной конкурировать с iOS и Android. Как уже было сказано выше, на первых порах без совместимости с популярными приложениями не обойтись, но со временем привязка потеряет актуальность. А поскольку всё это достаточно медленный процесс, то как раз через 10 лет китайцы получат зрелую полупроводниковую промышленность и операционную систему, способную работать с высокотехнологичным оборудованием. 

#android #huawei #harmonyos #harmonyos next
+
Написать комментарий (0)
Huawei полностью отказывается от Android и представляет HarmonyOS Next
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
12
BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
+
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
+
На Дальнем Востоке построят новую скоростную шестиполосную автомагистраль
+
Intel обеспечивает технологическое превосходство, заказав всю партию литографических машин ASML
13
ОЭСР улучшила прогноз роста российской экономики до 2,6% в 2024 году
2
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
1
Британская разведка: ВКС России применяют крылатую ракету Х-101 c двойной боевой частью
2
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
Российские операторы активизировали рефарминг ради перехода на LTE
4
В Амурской области идет подготовка к строительству одного из крупнейших ГОКов Дальнего Востока
+
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
+
Литовские пограничники перехватили два Tesla Cybertruck на пункте пропуска с белорусской границей
+
Galaxy S25 Ultra будет иметь больший объем оперативной памяти
+
Стала известна предварительная стоимость складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra
+
Новейший российский атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 перешёл к швартовным испытаниям
+
США аннулирует лицензии Intel и Qualcomm на продажу чипов китайской компании Huawei
+
Очередная GeForce RTX 4090 сгорела во время игры, Manli отказалась принимать видеокарту по гарантии
10
Процессоры Intel Panther Lake получат до 16 ядер и встроенную графику Celestial — инсайд
1
Defense Post: Армия Великобритании испытывает мобильное оружие направленной энергии
+

Популярные статьи

Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
228
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
76
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
90
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
53
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
3
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
22
Мое мнение о Assassin's Creed Mirage на PS5 (PushSquare)
1
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
30
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
5
Мое мнение о Star Wars Jedi: Survivor на PS5 (PushSquare)
4

Сейчас обсуждают

Eppius
14:19
Идиоты) Нашли кому в долг давать.
Американские кредиторы требуют у Зеленского вернуть $20 млрд, опасаясь полного развала Украины
DonCarleone
14:19
Смысла для игр нет, но форм фактор М2 имеет смысл, брать можно самый дешёвый Кингстон NV2 к примеру, дороже нет смысла.
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Eppius
14:18
В начале 22го тоже пошли не плохо. Теперь главное не уходить.
Минобороны РФ подтвердило начало наступления в Харьковской области силами группировки войск «Север»
Сергей Гончаров
14:17
Берите ССД на 4000Гб за тридцатку, у них у всех большой DWPD, и все 7000Мбс тянут, как для плойки надо. Остальное понты.
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Сергей Гончаров
14:15
Пиздатая картинка, утащил в закрома
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
kitava
14:15
А сколько в Харькове будут сидеть? Если 100 тысяч то это один разговор. Но 150 тысяч битых частей на восполнении сейчас всю северную границу прикрывают. В тч Харьков, границу России с Суммами, границу...
Сырский считает, что наступление на Харьковскую область является лишь отвлекающим манёвром
oleg 24
14:14
продай старые мозги и по скидке на Озон обнови свою голову. за 1.5 года обновил три карты. Ты герой сегодняшнего дня. Тупее вряд ли что то увижу. Что тебе не хватает божжжжжже. Когда мы так про е б ал...
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
kitava
14:13
Какая разница. Если далеко пройдут то ВСУ придётся реагировать. Кидать туда части вместо Донбасса.
Сырский считает, что наступление на Харьковскую область является лишь отвлекающим манёвром
Евгений Шрайнер
14:12
Нету нужного размера группировки на Харьков очевидно. Что бы взять один этот город надо откуда то взять незадействованные по другим направлениям 150-200 тысяч человек. Не говоря об технике.
Сырский считает, что наступление на Харьковскую область является лишь отвлекающим манёвром
kitava
14:08
Неплохо пошли.
Минобороны РФ подтвердило начало наступления в Харьковской области силами группировки войск «Север»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем