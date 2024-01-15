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Bublik1
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
PortProton имеет понятный интерфейс и выполнен на русском языке

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Многие люди задаются простым вопросом: почему операционные системы на базе дистрибутивов Linux не пользуются спросом среди обычных пользователей. Есть целый ряд теорий, авторы которых обвиняют пользователей в лени, в безграмотности и нежелании изучать новое. Пожалуй, отчасти эти ребята правы, но существует и более простое объяснение, ведь всё сводится к простому удобству. Так, если у вас на компьютере установлена операционная система Windows, то всегда есть привычное программное обеспечение, ну а в Linux потребуется искать наиболее удачные аналоги. Но даже в случае, если с ПО всё в полном порядке, то с запуском игр всё крайне плачевно. Получается, что вам потребуется либо два компьютера, либо нужно установить сразу две ОС. Похоже, в ближайшее время данная проблема может решиться, о чём рассказали представители российской компании «Базальт СПО».

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Как стало известно, специалисты данной компании создали новое ПО под названием PortProton, которое предназначено для запуска Windows-игр в среде операционной системы Linux. Это приложение позволяет пользователям играть в различные игры, в том числе в операционных системах семейства «Альт», разработка которых осуществляется самой компанией «Базальт СПО». Главным разработчиком значится Михаил Тергоев, который является сотрудником «Базальт СПО». Уникальность PortProton заключается в том, что данное ПО способно запускать игры не только под управлением «Альт», но и в других дистрибутивах Linux. Это приложение расширяет доступ к большинству современных игр для пользователей ОС «Альт» и других операционных систем, работающих на ядре Linux. В настоящее время PortProton доступно бесплатно и распространяется по лицензии MIT, поскольку исходный код опубликован на сервисе GitHub (принадлежит Microsoft). Обычно модераторы американской компании регулярно удаляют профили российских разработчиков, но в настоящее время ПО доступно.

Тергоев подчеркнул, что использование PortProton не требует значительных знаний программирования и опыта работы с компьютером на базе ОС Linux. По его словам, даже начинающий пользователь может разобраться с установкой и настройкой приложения, благодаря специальной инструкции, размещённой на странице сообщества проекта. Что любопытно, на начало января 2024 года число участников данного ПО перевалило за 4000 человек. PortProton успешно имитирует рабочую среду Windows, что позволяет запускать популярные видеоигры. Приложение поставляется с предустановленным списком известных онлайн-игр, таких, как World of Tanks, World of Warships, League of Legends, Genshin Impact и другие. Есть также возможность устанавливать игры вручную, включая современные проекты, такие как Cyberpunk 2077 и Baldur’s Gate 3. Особенно важно, что PortProton ориентирован на современных пользователей, у которых нет времени и желания копаться в командной строке. Приложение содержит простой графический интерфейс, позволяющий добиться тонкой настройки тез или иных опций. Оболочка и подсказки выполнены на русском, а значит русскоязычные пользователи не столкнуться с языковым барьером. Представители «Базальт СПО» утверждают, что PortProton поддерживает установку сторонних игр, а сам процесс установки упрощён, что делает его доступным даже для новичков. Пользователи могут запускать игры от XP до Windows 10. При этом примечательно, что многие старые тайтлы работают под PortProton лучше, чем в новых версиях Windows.

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Инструкция по установке PortProton также доступна на русском, а в ней можно узнать, что утилита одинаково хорошо работает на большинстве дистрибутивов Linux. Известно, что приложение совместимо с Arch Linux, Debian, openSUSE, Solus 4, Fedora, Ubuntu и Linux Mint. В некоторых случая требуется только новые версии, которые вышли в последние годы, но в данном случае это условия для большинства популярных утилит. Отдельно указывается, что PortProton может использоваться и на портативной консоли SteamDeck. Отметим, что PortProton базируется на Valve Proton и его модификациях, таких как ProtonGE и ProtonLG. Внутри PortProton находится набор скриптов, включая vkBasalt, улучшающий графику в видеоиграх. При этом само ПО стало возможно благодаря работе нескольких приложений с открытым исходным кодом. Это: wine, dxvk, vkd3d, d8vk, mangohud, vkbasalt, cyberfsr, winetricks и другие. Название PortProton отсылает к Valve Proton (известный форк wine). PortProton отлично справляется с запуском игр и способен запускать популярные приложения под Windows. И всё же, по сравнению с Proton, который разрабатывает компания Valve, PortProton также предоставляет несколько заранее настроенных оптимизаций. Разработчики утверждают, что PortProton разрабатывался с учётом потребностей обычных пользователей и может привлечь дополнительную аудиторию в ряды поклонников операционных систем на базе Linux. 

#windows #linux #portproton
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