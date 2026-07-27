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Смартфон Poco M8 Power получит батарею на 8000 мАч и AMOLED-экран
Запуск новинки намечен на 4 августа.
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Серия Poco M8, в настоящее время представленная моделями M8, M8 Pro и M8s, вскоре пополнится новым смартфоном с ёмкой батареей, что подтверждают представители бренда в социальных сетях, пишет издание Gizmochina.

Как сообщает производитель, смартфон Poco M8 Power оснастят аккумуляторной батареей ёмкостью 8 000 мА·ч, обеспечивающей автономную работу устройства в течение до трёх дней без необходимости подзарядки, и AMOLED-дисплеем.

Источник фото: Gizmochina

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На опубликованном изображении новинка представлена в оранжевом цветовом оформлении и оснащается прямоугольным модулем камеры со скруглёнными углами, на котором можно заметить надпись «50MP AI Camera», что указывает на наличие 50-Мп камеры на задней панели.

Производитель подтверждает, что смартфон Poco M8 Power будет представлен в Индии 4 августа текущего года, но пока не раскрывает данных, проливающих свет на другие характеристики предстоящей новинки.

#poco m8 power
Источник: gizmochina.com
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