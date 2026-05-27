Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Безвентиляторный мини-ПК Kubb Fanless с Core Ultra X7 358H оценили от 1850 евро
Новинка имеет мощную встроенную графику.
реклама

Французский производитель Bleu Jour обновляет свой безвентиляторный мини-ПК Kubb Fanless, оснастив его новым процессором Intel Panther Lake с мощной интегрированной графикой, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Kubb

Новинка получила процессор Intel Core Ultra X7 358H с iGPU Arc B390, что должно положительным образом сказаться на игровой производительности, позволяя запускать даже современные игры, включая Forza Horizon 6 или The Outer Worlds 2, хотя и со сниженными настройками графики.

Источник фото: NotebookCheck/Kubb

реклама

Производитель отмечает практически бесшумную работу Kubb Fanless, что обеспечивается эффективным охлаждением без вентиляторов за счёт алюминиевого корпуса с длиной ребра 12 сантиметров, выступающего в роли радиатора. Мини-ПК имеет по два разъёма USB Type-A, Ethernet и HDMI 2.1 на задней панели, а также два порта USB Type-C (один с поддержкой Thunderbolt 4) и один USB Type-A на передней.

Источник фото: NotebookCheck/Kubb

Базовый вариант Kubb Fanless с процессором Core Ultra X7 358H, 16 ГБ ОЗУ и одним твердотельным накопителем M.2 оценён в 1850 евро. Стоимость доставки в цену не входит.

#kubb fanless
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter