Французский производитель Bleu Jour обновляет свой безвентиляторный мини-ПК Kubb Fanless, оснастив его новым процессором Intel Panther Lake с мощной интегрированной графикой, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Kubb

Новинка получила процессор Intel Core Ultra X7 358H с iGPU Arc B390, что должно положительным образом сказаться на игровой производительности, позволяя запускать даже современные игры, включая Forza Horizon 6 или The Outer Worlds 2, хотя и со сниженными настройками графики.

Производитель отмечает практически бесшумную работу Kubb Fanless, что обеспечивается эффективным охлаждением без вентиляторов за счёт алюминиевого корпуса с длиной ребра 12 сантиметров, выступающего в роли радиатора. Мини-ПК имеет по два разъёма USB Type-A, Ethernet и HDMI 2.1 на задней панели, а также два порта USB Type-C (один с поддержкой Thunderbolt 4) и один USB Type-A на передней.

Базовый вариант Kubb Fanless с процессором Core Ultra X7 358H, 16 ГБ ОЗУ и одним твердотельным накопителем M.2 оценён в 1850 евро. Стоимость доставки в цену не входит.