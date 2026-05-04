Der8auer протестировал кабель ROG Equalizer для защиты видеокарт и пришёл к неоднозначным выводам
Ряд утверждений производителя подвергся критике.

Эксперт Der8auer протестировал новый кабель питания ROG Equalizer 12V-2×6 от Asus, предназначенный для защиты разъёма видеокарты от расплавления, что, как заявляет производитель, достигается за счёт более эффективного баланса тока по всем контактам и увеличения номинальной пропускной способности по току со стандартного показателя 9,2 А до 17 А, и сделал свои выводы, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Der8auer

Специалист изучил влияние внутреннего моста, который соединяет провода 12 В и заземления в двух группах, протестировав кабель без перемычки, в результате чего разброс по току между наиболее и наименее нагруженными контактами составил всего 1,5 А, тогда как с ней он достигал 4 А, что ставит под сомнение её необходимость.

Также он исследовал позолоченные контакты разъёма, обнаружив остатки олова на позолоченной контактной поверхности, а также отметив, что реальная площадь контакта значительно меньше полной ширины пружины, в диаметре составляя около 0,2-0,4 мм.

Источник фото: VideoCardz/Der8auer

При этом эксперт подтвердил, что контакты ROG Equalizer имеют чуть большую длину и ширину по сравнению со стандартными моделями, хотя этого может не хватить для обеспечения заявленного показателя по току в 17 А.

Источник фото: VideoCardz/Der8auer

Отмечается, что тесты Der8auer указывают на ряд спорных решений, которые применили инженеры Asus в процессе создания кабеля питания ROG Equalizer, что ставит под сомнение обоснованность цены, установленной на отметке в 50 долларов США.

#rog equalizer
Источник: videocardz.com
