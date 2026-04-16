Запуск новинок может состояться в начале года.

Компания Intel рассматривает возможность продлить жизнь платформы LGA 1700, выпустив в начале следующего года ещё одно поколения настольных процессоров Raptor Lake Refresh – об этом говорит информатор Jaykihn, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: KitGuru

Сообщается, что Intel может выпустить обновлённые модели Raptor Lake Refresh, совместимые с сокетом LGA 1700, на базе собственного технологического процесса Intel 7, причём процессоры линейки Core i9 в списке будут отсутствовать, что указывает или на упор на массовый потребительский сектор, или на запуск сугубо для бизнес-сферы, как это случилось с процессорами Bartlett Lake-S.

Отмечается, что таким образом Intel может продлить жизненный цикл LGA 1700, чтобы конкурировать с AMD, стратегия которой направлена на продолжительную поддержку своих платформ AM4 и AM5. Ранее вице-президент Intel Роберт Халлок намекал, что процессоры Raptor Lake останутся доступными в ближайшем будущем, что также может указывать на запуск обновлённой линейки.

Если информация подтвердится, а планы Intel не поменяются, то запуск обновлённой линейки Raptor Lake Refresh, как ожидается, состоится в начале 2027 года.