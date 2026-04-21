Внутри капсулы с шумоизоляцией — полноценное спальное место, система подсветки и разъёмы для гаджетов.

Во время путешествия на поезде в плацкартных и купейных вагонах зачастую приходится долгое время находиться в замкнутом пространстве с незнакомыми попутчиками. ОАО «РЖД» (Российские железные дороги) разрабатывает новый формат мест в вагоне — пассажирские полки заменят комфортабельные спальные капсулы, призванные обеспечить приватность во время многочасовой поездки.

Как сообщает издание «Правда.ру», проект предполагает производство так называемых капсульных вагонов увеличенного габарита. Начало строительства запланировано на текущий год. В 2028 году решение, как ожидается, будет внедрено на дальних маршрутах. Отмечается, что капсулы не будут представлять собой аналог маленьких ячеек для сна в азиатских поездах (особенно в Китае, Японии).

В России в капсуле будут все условия для многочасовой поездки. Высота и ширина рассчитаны на размещение взрослого человека. Портал «Правда.ру» представил основные характеристики капсульных вагонов:

Собеседник издания антрополог Артём Климов отметил запрос на приватность в современном мире. Поэтому такое решение сегментировать пространство будет востребованным, ожидает эксперт. Внутри капсулы обеспечивается звукоизоляция. Вместо тонких перегородок плацкарта личное пространство пассажира отделено жесткими конструкциями. Внутри капсулы имеются разъёмы для гаджетов, осветительные приборы, индивидуальный климат-контроль.

Таким образом, обычное спальное место становится своего рода мобильным отелем. Система безопасности внутри конструкции снабжена различными датчиками. Что касается стоимости путешествия в таком вагоне, то цена билета будет немного выше плацкарта, но дешевле целого купе.