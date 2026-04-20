Основной акцент делается на сокращении поездок в офисы на личном транспорте

В Европейском союзе призывают технологические компании перейти к работе в удалённом формате, чтобы сократить поездки в офисы и снизить потребление топлива на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает издание Financial Times. Источник изображения: Financial Times

По данным издания, европейским компаниям предлагают перейти к формату, в рамках которого хотя бы один рабочий день в неделю будет происходить удалённо. В другие дни, когда сотрудникам придётся ехать в офисы, их призывают воспользоваться общественным транспортом, а не личными автомобилями, учитывая сложную ситуацию с энергоносителями.

Основная причина таких обсуждений – продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке, которая сопровождается закрытием Ормузского пролива и нарушением поставок топлива в страны Европы. Это, в свою очередь, сказывается на стоимости топлива, которое может ещё больше вырасти в цене при неконтролируемом расходе.

Эксперты согласны с такими мерами, напоминая, что в прошлых кризисных ситуациях, включая период пандемии, европейские компании переходили на удалённый формат работы практически без потери эффективности.