Nacvark
В ЕС призывают технокомпании перейти на удалёнку для снижения расхода топлива
Основной акцент делается на сокращении поездок в офисы на личном транспорте

В Европейском союзе призывают технологические компании перейти к работе в удалённом формате, чтобы сократить поездки в офисы и снизить потребление топлива на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает издание Financial Times.Источник изображения: Financial Times
URL изображенияПо данным издания, европейским компаниям предлагают перейти к формату, в рамках которого хотя бы один рабочий день в неделю будет происходить удалённо. В другие дни, когда сотрудникам придётся ехать в офисы, их призывают воспользоваться общественным транспортом, а не личными автомобилями, учитывая сложную ситуацию с энергоносителями.

Основная причина таких обсуждений – продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке, которая сопровождается закрытием Ормузского пролива и нарушением поставок топлива в страны Европы. Это, в свою очередь, сказывается на стоимости топлива, которое может ещё больше вырасти в цене при неконтролируемом расходе.

Эксперты согласны с такими мерами, напоминая, что в прошлых кризисных ситуациях, включая период пандемии, европейские компании переходили на удалённый формат работы практически без потери эффективности.

#евросоюз #энергоносители
Источник: ft.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

