Женщина из Мэриленда (США) купила в секонд-хенде вазу за 4 доллара, а через несколько лет выяснилось, что это 1200-летнее майянское сокровище.

Анна Ли Дозье из Мэриленда купила в магазине подержанных вещей вазу примерно за 4 доллара — её привлек мексиканский дизайн. Она поставила находку на полку и хранила несколько лет. В январе 2024 года, посетив Национальный музей антропологии в Мехико, она заметила, что многие экспонаты удивительно похожи на её домашнюю вазу. Дозье связалась с музеем, затем с посольством Мексики в Вашингтоне, отправила фотографии и размеры.

Эксперты подтвердили: это настоящая майянская ваза возрастом от 1200 до 1800 лет (период между 200 и 800 годами нашей эры, расцвет цивилизации майя). Дозье, которая работает правозащитником с мексиканскими сообществами, решила немедленно вернуть артефакт. «Вернуть её гораздо лучше, чем если бы я выставила её на eBay и получила кучу денег», — сказала она.

Посол Мексики в США Эстебан Моктесума Барраган поблагодарил её в соцсети X, назвав вазу «ценным свидетелем нашей истории» и «исторической жемчужиной». Дозье призналась, что испытала облегчение, когда артефакт покинул её дом: «У меня троё маленьких мальчиков, и я была в ужасе, что спустя 2000 лет именно я её уничтожу».