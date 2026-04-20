Захоронение римской эпохи сочетает редкие погребальные предметы и литературную находку

Работающие на древнем памятнике Оксиринх в египетской провинции Минья археологи из Египта и Испании нашли захоронение времён Древнего Рима. В его состав входят как редкие погребальные предметы, так и фрагменты папируса Гомера внутри мумии. Министерство туризма и древностей Египта называет это одной из наиболее значительных находок в Среднем Египте за последнее время.

Недавно открытый комплекс расположен к востоку от идентифицированной птолемеевской гробницы, получившей название «Гробница #67». Вскрыв траншею, археологи нашли три известняковые погребальные камеры, разрушенные из-за возраста и грабежей.

В больших керамических сосудах обнаружены кремированные человеческие останки, что в египетской археологии достаточно редкое явление. Также найдены кости младенцев и кошачьи черепа, завёрнутые в ткани. Это говорит о ритуале с сочетанием кремации и традиционных погребальных обычаев, указывая на изменение погребальных практик во время перехода от птолемеевской к римской эпохе.

Неподалёку обнаружили терракотовые и бронзовые фигурки, в число которых вошли изображения бога Гарпократа в образе всадника и статуя Купидона. Это указывает на греко-римское религиозное влияние в данном регионе.

Также археологи нашли несколько мумий римской эпохи, завёрнутых в льняную ткань с геометрическими узорами, и расписные деревянные гробы. В число погребальных принадлежностей входили три золотых языка и один медный, помещённые в рот умершего. Эти амулеты должны были давать возможность говорить в загробной жизни, в первую очередь перед египетским богом подземного мира Осирисом. Предположительно, похороненные здесь люди принадлежали к элите.

Самая захватывающая находка была сделана внутри одной из мумий. Здесь нашли фрагмент папируса с текстом второй книги «Илиады» Гомера. Найденный отрывок перечисляет прибывшие в Трою греческие войска.

Оксиринх известен среди историков благодаря большому количеству найденных там с конца XIX века папирусов. На них содержались литературные произведения, официальные документы и повседневные записи. Находили их по большей части в древних мусорных кучах, а не в могилах.

Учёные надеются, что анализ папируса раскроет больше информации о грамотности, образовании и распространении греческих текстов в римском Египте. Сейчас артефакты проходят консервацию и детальное изучение при помощи передовых методов визуализации.