kosmos_news
Компания Gucci планирует выпустить умные очки класса люкс на базе Android XR в 2027 году
Материнская компания Gucci — Kering — объявила о сотрудничестве с Google.

Генеральный директор группы компаний Kering Лука де Мео подтвердил Reuters, что Gucci разрабатывает умные очки. Компания работает с Google над запуском этих очков класса люкс, которые могут выйти на рынок уже в 2027 году.
Изображение: нейросеть qwenПосле провала Google Glass, Google больше не будет разрабатывать собственные очки. Вместо этого компания ищет партнеров для производства собственной продукции на базе Android XR. Ожидается, что первой парой очков станет Project Aura от Xreal, выпуск которой запланирован на этот год. Также были объявлены о сотрудничестве с Warby Parker и Gentle Monster.

В отличие от громоздких VR-гарнитур, умные очки больше ориентированы на стиль. В конце концов, эти очки предназначены для ношения не только дома, но и в общественных местах. Главный конкурент, компания Марка Цукерберга, уже сделала упор на визуальной составляющей носимых устройств. Вместе  с EssilorLuxottica были разработаны умные очки под брендами Ray-Ban и Oakley. Нынешнее партнерство Google с различными брендами в области стильных очков, вероятно, усилит конкуренцию.

Выходя на новый рынок, Kering также стремится оживить свой испытывающий трудности бренд Gucci. Пока что о новых очках известно немногое, но можно предположить, что они будут значительно дороже других подобных устройств. Однако вряд ли они будут технически превосходить другие умные очки Google. Высокая цена, вероятно, будет обусловлена в первую очередь брендом Gucci.

#умные очки #android xr #gucci
Источник: reuters.com
