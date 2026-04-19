kosmos_news
В Ленобласти на мощностях ушедшего из РФ финского завода Nokian Tyres нарастили производство шин
Бывший финский завод во Всеволожске (теперь «Айкон Тайерс») в 2022 году не остановил производство и уже выпустил 20-миллионную шину.

Расположенный в городе Всеволожск Ленинградской области завод «Айкон Тайерс» (Ikon Tyres) отчитался об успехах производства в рамках реализуемой национальной стратегии импортозамещения. Предприятие продолжает работать на производственных мощностях бывшего финского завода Nokian Tyres, который ушел из России в 2022 году. Теперь предприятие выпускает продукцию под брендом Ikon Tyres, и недавно с конвейера сошла 20-миллионная шина, сообщает издание «Фонтанка». Шины Ikon устанавливаются на 99% всех новых отечественных автомобилей.
Изображение: нейросеть freepikОтмечается, что даже в непростые времена завод не остановил производство, что особенно важно именно сейчас: в начале апреля стало известно, что с российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что ребрендинг завода даже положительно повлиял на качество выпускаемой продукции, которой доверяют автопроизводители России. Импортозамещенное предприятие (с 2023 года входи в структуру «Татнефти») «продолжило наращивать объемы» производства, добавил Дрозденко.

Сообщается, что «Айкон Тайерс» выпускает 17 млн шин в год, а выручка за прошлый год составила 29 млрд рублей. На производстве заняты 1400 сотрудников.

«Фонтанка» напоминает, что «Айкон Тайерс» в сентябре прошлого года заявил о падении продаж готовой продукции на 17% по итогам первых семи месяцев 2025 года. Также сообщалось о том, что производство было загружено на 50% от проектной мощности. Однако руководство решило расширить линейку продукции с ориентацией на китайский автопром. В результате уже в 2025 году удалось запустить производство 270 новых моделей шин, что увеличило ассортимент более чем на 25%.

Сообщается, что отечественные шины превосходят европейские аналоги по торможению и разгону на льду на 10–15%. Таким образом, возобновление работы завода после ухода западных партнеров является идеальным примером грамотной реализации стратегии импортозамещения, в рамках которой предприятие ищет рынки сбыта и разрабатывает новые решения.

#россия #производство #импортозамещение #финляндия #завод #шины #автопромышленность #всеволожск #nokian tyres #айкон тайерс
Источник: fontanka.ru
