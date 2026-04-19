Компания обновила оборудование и планировала отправить старые модули в утиль.

На фоне неблагоприятной ситуации на рынке памяти некоторые компании всё ещё продолжают избавляться от старых компонентов после их списания, поэтому сотрудникам приходится самостоятельно заботиться о сохранности комплектующих, как это произошло с участником платформы Reddit под ником cyberchief, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: cyberchief/Reddit

По словам автора сообщения, после обновления серверного оборудования в одной из компаний старые модули оперативной памяти были списаны и подлежали утилизации, но его отец успел забрать планки и передать пользователю. Сообщается, что ему досталось 72 модуля DDR4-2666 ECC RDIMM по 32 ГБ каждый.

Как отмечает издание, в настоящее время цена аналогичного модуля ОЗУ составляет около 290 долларов США, то есть общая стоимость доставшихся пользователю планок оперативной памяти превышает 20 000 долларов. При этом они годятся для установки только в серверные платформы, но их всегда можно реализовать на вторичном рынке, хоть и по сниженной цене.

Отправка нескольких десятков модулей ОЗУ в утиль для некоторых пользователей может показаться тратой ресурсов, но ряд участников Reddit, знакомых с положением дел, в комментариях заметил, что для компаний это обычная ситуация, когда списанное оборудование отправляется на свалку или переработку.