Global_Chronicles
Белый дом проверит загадочные обстоятельства гибели ученых NASA и физиков
Президент США Дональд Трамп пообещал представить выводы о серии смертей 11 американских специалистов. Расследование ведет ФБР.

В Соединенных Штатах за последние несколько лет зафиксировали серию смертей и пропаж людей, которые имели доступ к закрытым государственным проектам. Президент Дональд Трамп поручил ФБР провести масштабную проверку.

Фото: REUTERS/Evan Vucci

Поводом для расследования стала гибель 34-летней Эми Эскридж в 2022 году. Исследовательница антигравитации покончила с собой, но перед смертью сообщила об угрозах. Среди других случаев: пропал генерал Уильям Маккасленд, хранивший секреты об НЛО. Застрелили физика-ядерщика Нуно Лоурейру. При ограблении убили эксперта NASA по астероидам Карла Грилльмайра. При невыясненных обстоятельствах скончался специалист по поиску внеземной жизни Фрэнк Майвальд.

Почти все работали в лаборатории Лос-Аламос, где создали первую атомную бомбу. В США обсуждают две основные версии: работа иностранных шпионов, либо грядущее мировое объявление о существовании инопланетян.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп надеется на случайное совпадение, но считает ситуацию серьезной. Результаты расследования он пообещал представить через полторы недели. Конгрессмен Тим Берчетт ранее заявил, что эти смерти не случайны. Трамп также анонсировал скорую публикацию «интересных документов» об инопланетянах.

#трамп #nasa #ученые #фбр #нло #лос-аламос
Источник: iz.ru
