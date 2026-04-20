Корпорация Nvidia столкнулась с волной недовольства со стороны фанатов из-за изменения приоритетов в сторону развития технологий искусственного интеллекта

По данным CNBC, геймеры критикуют компанию за нехватку видеопамяти для графических процессоров серии GeForce. Дефицит возник из-за того, что основные производственные ресурсы направляются на создание ИИ-чипов, которые приносят Nvidia значительно большую прибыль, чем игровые GPU.

Особое раздражение вызывает технология масштабирования изображения DLSS 5. Разработчики игр всё чаще используют её как основной инструмент для оптимизации графики. Пользователи отмечают, что вместо роста нативной мощности видеокарт компания поощряет алгоритмы, которые генерируют высокую частоту кадров. Геймеры опасаются, что качество игр будет принесено в жертву искусственному интеллекту.

По данным аналитиков, нынешняя ситуация создаёт риски для долгосрочной репутации бренда. В начале 2000-х годов Nvidia столкнулась с значительными финансовыми трудностями после проблем в партнерстве с Xbox. Именно геймеры, покупавшие видеокарты GeForce, стали спасательным кругом для компании. Стабильный доход от игрового сообщества позволил Nvidia инвестировать в параллельные вычисления CUDA и подготовиться к революции в сфере ИИ. Сейчас доля игрового подразделения в бизнесе холдинга продолжает сокращаться на фоне триллионного бума в сфере ИИ.

Ситуация достигла критической точки, когда вопросы развития технологий идут вразрез с ожиданиями геймеров. В ближайшее время станет понятно, признает ли руководство компании риск потери лояльной аудитории или продолжит фокусироваться на ИИ.