Пользователю повезло купить видеокарту по очень низкой цене.

На фоне продолжающегося роста стоимости ряда комплектующих некоторые пользователи стали всё чаще посещать магазины, торгующие нераспроданными или подержанными товарами, и иногда им удаётся найти товары по очень низким ценам, как это произошло с участником платформы Reddit под ником FunInformation8453, пишет издание Wccftech.

Источник фото: FunInformation8453/Reddit

Как сообщает пользователь, недавно он посетил местный магазин Goodwill Outlet, реализующий товары, которые не были распроданы в обычных отделениях Goodwill, и обнаружил в нём запечатанную видеокарту GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ производства PNY всего за 12 долларов США, которую тут же поспешил приобрести. По словам счастливчика, видеоадаптер работает без нареканий.

Отмечается, что покупателю очень повезло, так как реальная стоимость GeForce RTX 4060 Ti в магазинах в настоящее время начинается от 400 долларов, то есть его покупка обошлась ему в более чем тридцать раз дешевле.

