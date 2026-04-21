Мероприятие запланировано на 23 апреля, начало трансляции назначено на 9 утра по тихоокеанскому времени, что соответствует 19 часам по московскому времени. Показ состоится на официальных каналах Ubisoft в сервисах YouTube и Twitch. Компания не раскрывает деталей содержания предстоящей презентации.

Оригинальная версия Assassin's Creed IV Black Flag остаётся одной из наиболее известных частей серии. По данным Ubisoft число игроков этой игры превысило 34 миллиона человек.

Особое внимание к морским исследованиям и пиратским сюжетам позволило проекту выделиться среди других игр франшизы. Многие поклонники до сих пор считают Black Flag своей любимой частью серии, подчёркивая его значимость в истории Assassin's Creed.

Источник - Ubisoft

Презентация Resynced версии происходит в период внутренних изменений внутри Ubisoft. В последние месяцы издатель отменил или пересмотрел несколько проектов в рамках масштабной реструктуризации процессов разработки. Компания не связывает эти решения напрямую с Black Flag Resynced. При этом предстоящее мероприятие совпадает по времени с переориентацией Ubisoft на уже известные и успешные франшизы, включая Assassin's Creed.

Презентация 23 апреля станет первым знакомством аудитории с содержанием проекта. Зрители узнают, как именно переработали оригинальную игру и какие изменения внесли в её содержание.