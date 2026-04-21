Оригинальная версия Assassin's Creed IV Black Flag остаётся одной из наиболее известных частей серии. По данным Ubisoft число игроков этой игры превысило 34 миллиона человек.
Особое внимание к морским исследованиям и пиратским сюжетам позволило проекту выделиться среди других игр франшизы. Многие поклонники до сих пор считают Black Flag своей любимой частью серии, подчёркивая его значимость в истории Assassin's Creed.
Источник - Ubisoft
Презентация Resynced версии происходит в период внутренних изменений внутри Ubisoft. В последние месяцы издатель отменил или пересмотрел несколько проектов в рамках масштабной реструктуризации процессов разработки. Компания не связывает эти решения напрямую с Black Flag Resynced. При этом предстоящее мероприятие совпадает по времени с переориентацией Ubisoft на уже известные и успешные франшизы, включая Assassin's Creed.
Презентация 23 апреля станет первым знакомством аудитории с содержанием проекта. Зрители узнают, как именно переработали оригинальную игру и какие изменения внесли в её содержание.