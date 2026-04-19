Основатель Telegram Павел Дуров обсудил влияние видеоигр на управленческие навыки. Он связал свой опыт с классическими стратегиями 90-х.

Дискуссию о пользе игр начал глава Coinbase Брайан Армстронг. Он назвал бизнес игрой высшего порядка. Дуров развил эту мысль.

Дуров перечислил десятки игр, в которые играл в 90-е: Command & Conquer, Age of Empires, Civilization, Heroes of Might and Magic, SimCity и другие. По его словам, именно стратегии дали ему четыре ключевых навыка. Это планирование, расчет времени, распределение ресурсов и управление рисками.

Основатель Telegram согласился с Армстронгом, что бизнес приносит больше удовлетворения, чем видеоигры. Реальный проект вносит вклад в развитие человечества. При этом Дуров признал: основы управления он получил именно за компьютером в 90-х.