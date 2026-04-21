Тестовый ПК был снабжён 16 ГБ ОЗУ DDR4.

Кризис на рынке DRAM пока не утихает, продолжая негативно влиять на стоимость ряда компьютерных комплектующих, поэтому некоторым геймерам приходится ограничиваться сборками прошлых поколений, чтобы дождаться лучших времён. Энтузиаст YouTube-канала tronger также продолжает изучать данный вопрос, собрав ПК, снабжённый 6-ядерным 12-поточным процессором Ryzen 5 2600, вышедшим в 2018 году, видеокартой GeForce GTX 1060 6 ГБ, дебютировавшей в 2016 году, и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400.

В игровых тестах ПК с указанными характеристиками смог достичь следующих показателей частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (960p, низкие настройки) – 120-150 fps/66 fps

Fortnite (1080p, низкие настройки) – 130-150 fps/81 fps

Marvel Rivals (1080p, низкие настройки, FRS Quality) – 40-60 fps/32 fps

PUBG: Battlegrounds (1080p, низкие настройки) – 80-100 fps/36 fps

Minecraft (пресет Fancy, Bliss Shaders) – 80-85 fps/68 fps

Forza Horizon 5 (1080p, низкие настройки) – 50-55 fps/44 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, низкие настройки, FSR Quality) – 55-60 fps/40 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, очень высокие настройки) – 90-95 fps/67 fps

Black Myth: Wukong (1080p, низкие настройки, TSR Auto) – 85-100 fps/43 fps

Resident Evil Requiem (1080p, высокое качество текстур) – 40-50 fps/29 fps

Kingdom Come: Deliverance II (1080p, низкие настройки) – 50-55 fps/42 fps

Red Dead Redemption 2 (1080p, высокие настройки) – 30-35 fps/27 fps

Battlefield 6 (1080p, низкие настройки) – 65-70 fps/55 fps

В целом, в выбранных энтузиастом популярных играх бюджетная сборка с Ryzen 5 2600 и GTX 1060 6 ГБ обеспечила достаточно высокие показатели частоты кадров, хотя для достижения лучших значений fps зачастую приходилось заметно снижать настройки.