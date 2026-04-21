Кризис на рынке DRAM пока не утихает, продолжая негативно влиять на стоимость ряда компьютерных комплектующих, поэтому некоторым геймерам приходится ограничиваться сборками прошлых поколений, чтобы дождаться лучших времён. Энтузиаст YouTube-канала tronger также продолжает изучать данный вопрос, собрав ПК, снабжённый 6-ядерным 12-поточным процессором Ryzen 5 2600, вышедшим в 2018 году, видеокартой GeForce GTX 1060 6 ГБ, дебютировавшей в 2016 году, и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400.
В игровых тестах ПК с указанными характеристиками смог достичь следующих показателей частоты кадров/1% low:
- Counter-Strike 2 (960p, низкие настройки) – 120-150 fps/66 fps
- Fortnite (1080p, низкие настройки) – 130-150 fps/81 fps
- Marvel Rivals (1080p, низкие настройки, FRS Quality) – 40-60 fps/32 fps
- PUBG: Battlegrounds (1080p, низкие настройки) – 80-100 fps/36 fps
- Minecraft (пресет Fancy, Bliss Shaders) – 80-85 fps/68 fps
- Forza Horizon 5 (1080p, низкие настройки) – 50-55 fps/44 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, низкие настройки, FSR Quality) – 55-60 fps/40 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, очень высокие настройки) – 90-95 fps/67 fps
- Black Myth: Wukong (1080p, низкие настройки, TSR Auto) – 85-100 fps/43 fps
- Resident Evil Requiem (1080p, высокое качество текстур) – 40-50 fps/29 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (1080p, низкие настройки) – 50-55 fps/42 fps
- Red Dead Redemption 2 (1080p, высокие настройки) – 30-35 fps/27 fps
- Battlefield 6 (1080p, низкие настройки) – 65-70 fps/55 fps
В целом, в выбранных энтузиастом популярных играх бюджетная сборка с Ryzen 5 2600 и GTX 1060 6 ГБ обеспечила достаточно высокие показатели частоты кадров, хотя для достижения лучших значений fps зачастую приходилось заметно снижать настройки.