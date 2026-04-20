Сохранить их помог случившийся в VI веке н. э. в Фанагории пожар, который мог возникнуть во время атаки на город

В древнем греческом городе Фанагория, располагающемся на юге России в Краснодарском крае, археологи обнаружили несколько скоплений монет. Речь идёт об остатках кошельков, потерянных во время пожара середины VI века. Были найдены как находившиеся в обращении древние монеты, так и фальшивые.

Изображение: М.Г. Абрамзон, С.Н. Остапенко / Краткие сообщения Института археологии РАН

Открытие сделали в рамках раскопок в 2023 и 2024 годах в Нижнем городе Фанагории. Этот район известен своей плотной городской застройкой и религиозными сооружениями. Институт археологии Российской академии наук сообщает, что монеты находились как минимум в четырёх кошельках. Они были потеряны в хаосе пожара, когда жители пытались спастись.

Фанагория была основана в VI веке до н. э. греческими колонистами и довольно быстро стала крупным центром Таманского полуострова. К V веку до н. э. это поселение было частью Боспорского царства, будучи административным центром его азиатских территорий.

Кошельки нашли в слое, который соответствует периоду 545–554 годов н. э. Также раскопки в Нижнем городе позволили найти остатки синагогального комплекса и хозяйственных построек. Все они также были уничтожены одним пожаром. Найденные многочисленные каменные снаряды могли использоваться в осадных орудиях. Это позволяет предположить, что пожар возник не сам по себе, а при военном нападении.

В каждом кошельке нашли от 3 до 10 бронзовых статеров, отчеканенных в Боспорском царстве монет. Эти скромные суммы денег могли принадлежать рядовым горожанам.

Боспорское царство перестало чеканить эти бронзовые монеты более чем за 200 лет до пожара. Спустя такое длительное время они продолжали оставаться в обращении. Это свидетельствует об устойчивой денежной системе в данном регионе, который мог быть ограничен в доступе к новым монетам или просто сохранять доверие к привычной валюте.

Более интересной является находка поддельных монет с грубыми портретами и орфографическими ошибками в надписях. Фальшивые монеты могут указывать на экономические трудности Фанагории в последние десятилетия существования.

После катастрофы середины VI века Фанагория была по большей части заброшена на 130 лет. Позже данную территорию заселил Хазарский каганат. Окончательно город прекратил существование в начале X века во времена, когда князь Олег Новгородский воевал против хазар.