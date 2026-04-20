Блогер
Археологи обнаружили в Краснодарском крае кошельки с древними монетами, в том числе фальшивыми
Сохранить их помог случившийся в VI веке н. э. в Фанагории пожар, который мог возникнуть во время атаки на город

В древнем греческом городе Фанагория, располагающемся на юге России в Краснодарском крае, археологи обнаружили несколько скоплений монет. Речь идёт об остатках кошельков, потерянных во время пожара середины VI века. Были найдены как находившиеся в обращении древние монеты, так и фальшивые.

Изображение: М.Г. Абрамзон, С.Н. Остапенко / Краткие сообщения Института археологии РАН

Открытие сделали в рамках раскопок в 2023 и 2024 годах в Нижнем городе Фанагории. Этот район известен своей плотной городской застройкой и религиозными сооружениями. Институт археологии Российской академии наук сообщает, что монеты находились как минимум в четырёх кошельках. Они были потеряны в хаосе пожара, когда жители пытались спастись.

Фанагория была основана в VI веке до н. э. греческими колонистами и довольно быстро стала крупным центром Таманского полуострова. К V веку до н. э. это поселение было частью Боспорского царства, будучи административным центром его азиатских территорий.

Кошельки нашли в слое, который соответствует периоду 545–554 годов н. э. Также раскопки в Нижнем городе позволили найти остатки синагогального комплекса и хозяйственных построек. Все они также были уничтожены одним пожаром. Найденные многочисленные каменные снаряды могли использоваться в осадных орудиях. Это позволяет предположить, что пожар возник не сам по себе, а при военном нападении.

Изображение: М.Г. Абрамзон, С.Н. Остапенко / Краткие сообщения Института археологии РАН

В каждом кошельке нашли от 3 до 10 бронзовых статеров, отчеканенных в Боспорском царстве монет. Эти скромные суммы денег могли принадлежать рядовым горожанам.

Боспорское царство перестало чеканить эти бронзовые монеты более чем за 200 лет до пожара. Спустя такое длительное время они продолжали оставаться в обращении. Это свидетельствует об устойчивой денежной системе в данном регионе, который мог быть ограничен в доступе к новым монетам или просто сохранять доверие к привычной валюте.

Изображение: М.Г. Абрамзон, С.Н. Остапенко / Краткие сообщения Института археологии РАН

Более интересной является находка поддельных монет с грубыми портретами и орфографическими ошибками в надписях. Фальшивые монеты могут указывать на экономические трудности Фанагории в последние десятилетия существования.

После катастрофы середины VI века Фанагория была по большей части заброшена на 130 лет. Позже данную территорию заселил Хазарский каганат. Окончательно город прекратил существование в начале X века во времена, когда князь Олег Новгородский воевал против хазар.

#археология
Источник: arkeonews.net
Популярные новости

Авиаэксперты усомнились в реализации проекта российского самолёта Ту-454
1
В России разработали кресла повышенной комфортности для салона самолёта МС-21-310
+
«Известия»: аудитория Telegram-каналов начала увеличиваться после спада по причине блокировок
+
В России проектируют железнодорожный маршрут на Магадан и разрабатывают электровоз 2ЭС9
1
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
35
Основатель Telegram назвал видеоигры 90-х главным уроком для бизнеса
+
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
41
Hitachi показала 384-тонный электрический карьерный самосвал в Замбии
2
Ридли Скотт показал трейлер постапокалиптического фильма «Созвездие пса» на CinemaCon
+
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
1
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 сравнялась по производительности с четырьмя RTX 5090
1
Создатели Might and Magic Heroes VII и Tropico 6 анонсировали пиратский «градострой» Corsair Cove
1
Новый стандарт HUDIMM снизит цену DDR5 для ПК с ограниченным бюджетом
6
NASA отключило ключевое оборудование зонда «Вояджер-1» из-за нехватки энергии для продолжения миссии
1
Casio возрождает культовые часы F-100 1978 года, выпустив современную модель F-B100W
+
Lucasfilm показала финальный трейлер «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу» на CinemaCon
+
Розыгрыш Microsoft с призами в $1 млн и трёх Mercedes по $100 тысяч на каждый остался незамеченным
2
21-летняя девушка-программист исправила существующую с 2006 года ошибку оконного менеджера в Linux
+
Астрономы зафиксировали изменение химического состава кометы 3I/ATLAS при сближении с Солнцем
+
Ремейк Assassin's Creed Black Flag впечатлил журналистов на закрытом показе
1

Популярные статьи

Как выбрать Sony PlayStation 5 в 2026 году – ревизии, версии и оптимальные варианты
3
Эффект «офисного бумеранга» — принудительный возврат в офис это скрытая потеря дохода
16
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
1

Сейчас обсуждают

ultrauma
07:09
Берем какой нибудь самый отстой палит 5060 за 30 000р и он будет холоднее и лучше .
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
Voldemaar
06:49
Ryzen FX
Ryzen 10000 на базе Zen 6 сохранят совместимость с существующими материнскими платами AM5
Voldemaar
06:49
Осенью Нова-Лейки выйдут, АМД целый год будут отставать.
Ryzen 10000 на базе Zen 6 сохранят совместимость с существующими материнскими платами AM5
Voldemaar
06:47
Электростанция более эффективно сжигает топливо.
Hitachi показала 384-тонный электрический карьерный самосвал в Замбии
Dupych
06:07
Опустились до уровня... Кто то купил топ видяшку за 10$ . Пнул какашку а там флешка с биткоинами. Мало оого что всратаы реклама просто мешает нормально читать сайт. Так еще и читать нечего.
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
Андрей Марченко
04:49
наверное всётаки 1156 был самым интересным в плане разгона
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Гость Питерсккий
03:34
Надоела болтовня. Проекты, проекты, проекты . До 30 года обещано было 2000 самолетов Осталось четыре года. Ни один не поступил.Безусловно надо смотреть вперед . Но вы сделайте хоть то что обещали .
Авиаэксперты усомнились в реализации проекта российского самолёта Ту-454
Сергей Доценко
22:42
Заставили всех перейти на макс а теперь говорят о популярности
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Djereli
22:39
Ну пока пацаны на фронте погибают, фашики внутри страны всю экономику обваливают.
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
deema35
22:36
Надо было добавить к заголовку "и даже не вспотел".
Робот Honor пробежал полумарафон в Пекине быстрее мирового человеческого рекорда
