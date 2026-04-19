Даже расположенные в так называемой обитаемой зоне планеты могут не поддерживать жизнь без достаточного количества воды.

Команда из Вашингтонского университета обнаружила, что планете размером с Землю необходим запас воды — в идеале от 20 до 50 процентов объёма земных океанов — для запуска геологических процессов, стабилизирующих климат. Без этого минимального количества влаги даже планеты, расположенные в обитаемой зоне, не способны поддерживать жизнь.

Изображение: нейросеть qwenОбитаемая зона — это область вокруг звезды, где расположены планеты с жидкой водой. Это очень важный критерий. Исследователи уже много лет знают, что расположение планеты в этой зоне не гарантирует автоматически климат, подобный земному. Новая работа показывает, что планета может не поддерживать жизнь без достаточно больших водных ресурсов.

Авторы сосредоточились на засушливых планетах, то есть на тех, у которых значительно меньше поверхностной воды, чем у Земли. Это важная группа объектов, поскольку некоторые потенциально обитаемые экзопланеты могут больше напоминать полузасушливые или пустынные версии Земли, чем обширные океаны. Проблема в том, что недостаток воды может нарушить весь механизм климатического равновесия.

Авторы пишут, что засушливые или полузасушливые планеты, расположенные в обитаемой зоне, скорее всего, не являются хорошими кандидатами для жизни, если запасы воды на их поверхности падают ниже определённого порога.

Это очень плохая новость для поклонников пустынных Земель из научной фантастики и кино. Такой мир может быть визуально привлекательным и даже временно иметь нормальную температуру, но с геохимической точки зрения он не должен существовать. Без достаточного количества воды планета может не выдержать длительного периода, в течение которого жизнь успела бы возникнуть и развиться.

Очень интересным элементом работы является использование Венеры в качестве возможного примера того, что происходит, когда планета оказывается без воды. Венера по размерам похожа на Землю и, вероятно, образовалась примерно в то же время. Возможно, она также начала формироваться с сопоставимым набором компонентов.

Однако сегодня температура поверхности Венеры колеблется в районе нескольких сотен градусов, а её атмосфера настолько плотная, что давление на поверхности раздавило бы человека почти мгновенно. Авторы предполагают, что Венера, возможно, изначально содержала немного меньше воды, чем Земля, что нарушило геологический термостат и создало условия для неконтролируемого перегрева. Подробности о составе Венеры можно будет узнать уже через 10 лет, когда российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности планеты.