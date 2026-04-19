В среднем российский пользователь проводит на отечественной платформе 30 минут ежедневно.

Мессенджер MАХ призван импортозаместить в России зарубежные аналоги, которые, согласно многочисленным исследованиям, не всегда гарантируют конфиденциальность пользователей и зачастую используются мошенниками. Приложение основано на «новой цифровой архитектуре» и включает в себя интегрированную технологию машинного обучения. ТАСС обратило внимание на данные исследования Mediascope, согласно которым пользователи из России в апреле проводили в MАХ более 2 млрд минут в сутки. Изображение: нейросеть qwenО причинах огромной популярности отечественной разработки не сообщается, однако очевидно, что не последнюю роль играет максимальная функциональность приложения как для бизнеса, так и для повседневных задач. Еще на старте запуска MAX председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил, что «рано или поздно все перейдут» на российскую платформу. Его оценка ситуации подтверждается актуальными данными Mediascope.

В исследовании учитывается статистика за первые 12 дней апреля, однако она в полной мере отражает глобальный тренд. Сообщается, что в среднем россиянин проводит в национальном мессенджере каждый день около 30 минут.

Не исключено, что популярность MAX связана с тем, что это своего рода цифровой инструмент для взаимодействия с государственными учреждениями: оно минимизирует бюрократические процессы. Национальный мессенджер также предназначен для упрощения банковских операций. По данным MAX, в марте дневной охват платформы превысил 80 миллионов пользователей.

Известно, что MAX предустанавливается на новые смартфоны и планшеты (Android, iOS, HarmonyOS), поступающие в продажу в России. Интерфейс приложения сильно напоминает Telegram, поэтому у новых пользователей не возникает проблем с переходом на отечественную платформу. ТАСС напоминает, что MAX все чаще устанавливают граждане СНГ; уже более 110 млн человек за пределами России пользуются цифровой платформой.