Производство сократилось по итогам первого квартала на 2,7%, при этом потребители стали чаще покупать свинину вместо курицы.

Согласно Росстату, в первом квартале этого года в России сократился объем производства куриного мяса. Такая тенденция особенно заметна в Ставропольском крае, Тамбовской и Ленинградской областях — в целом по стране сокращение оценивается в 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Изображение: нейросеть qwenЭксперты связывают такую ситуацию в птицеводстве с сокращением рентабельности. По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, цены на куриное мясо сейчас находятся на уровне 2024 года, а операционные расходы птицефабрик тем временем растут.

Собеседники издания «Фонтанка» также обращают внимание на глобальные проблемы в отрасли: отсутствие квалифицированных кадров и невозможность взять льготные кредиты. Обеспокоенность представителей отрасли усиливается на фоне грядущего введения так называемого «Честного знака», предполагающего фактически внедрение нового налога.

Птицефабрики замечают усиления конкуренции на рынке со стороны поставщиков свинины, цена на которую уже не намного выше стоимости куриного мяса. Потребитель в первую очередь ориентируется именно на стоимость продукции. Росстат опубликовал самые свежие данные относительно ценам на куриное мясо: в середине марта килограмм курицы стоил 231 рубль, в апреле — уже 228 рублей. Цена снизилась более чем на полтора процента по сравнению с февралем.

Традиционно на Дальнем Востоке цены выше — на Сахалине просят 382 рубля за кило. Как считают эксперты, единственная возможность наладить производство — корректировка цен в сторону увеличения. Поэтому, полагают специалисты отрасли, летом стоит ожидать роста стоимости куриного мяса.