В Пекине прошел второй полумарафон среди человекоподобных роботов. Победителем стал Lightning ростом 169 сантиметров из команды Honor. Он финишировал за 50 минут 26 секунд. Для сравнения, мировой рекорд среди людей, установленный Джейкобом Киплимо в Лиссабоне, составляет 54 минуты 56 секунд.

Фото: interestingengineering.com

Более быстрый результат показала дистанционно управляемая версия того же робота. Всего 48 минут 19 секунд. Но по правилам соревнований победу присудили полностью автономному аппарату. Он принимал решения сам, используя встроенные датчики и алгоритмы искусственного интеллекта.

Всего в забеге участвовали 300 роботов из 26 брендов. Это в пять раз больше, чем в первом марафоне годом ранее. Приехали команды из Франции, Германии и Бразилии.

В 2025 году победитель Tiangong Ultra финишировал через 2 часа 40 минут. Многие роботы тогда даже не стартовали или падали по пути. В этом году все участники бежали стабильно и естественно. Роботы заметно улучшили балансировку, проходимость по неровной поверхности и устойчивость к помехам.

Самый быстрый спринтер среди участников — робот H1 от Unitree. Он способен разгоняться до 36 километров в час на коротких дистанциях. Для сравнения, рекорд Усэйна Болта — 37,5 километра в час. Но на длинной дистанции важна не скорость, а надежность.

Организаторы считают, что такие забеги нужны не только для развлечения. Навыки бега пригодятся роботам в поисково-спасательных работах, на производстве и в логистике. Умение сохранять равновесие и ориентироваться на местности критически важно для реальных задач.