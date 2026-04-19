Global_Chronicles
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 сравнялась по производительности с четырьмя RTX 5090
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 показала производительность на уровне четырех RTX 5090 в задачах ИИ. При этом она потребляет примерно в четыре раза меньше энергии.

Развитие вычислений для искусственного интеллекта требует не только мощности, но и эффективности. Производители ищут баланс между этими параметрами. 

Изображение: WCCFTech

RTX PRO 6000 получила 96 ГБ памяти и рассчитана на работу с крупными моделями искусственного интеллекта. В тестах она справилась с моделью объемом 230 миллиардов параметров. По уровню производительности карта сопоставима с четырьмя GeForce RTX 5090. При этом энергопотребление заметно ниже. Одна RTX PRO 6000 использует примерно четверть энергии от суммарного потребления четырех карт. Это снижает нагрузку на инфраструктуру и упрощает эксплуатацию.

Подобный результат показывает изменение подхода к вычислениям. Производители делают упор не только на увеличение мощности, но и на эффективность.

Такие решения могут использоваться в центрах обработки данных и других системах, где важна стабильная работа с крупными моделями и контроль энергозатрат.

#искусственный интеллект #ии #видеокарта #gpu #rtx 5090 #nvidia rtx pro 6000
Источник: wccftech.com
