По данным Коммерсантъ, цены на маркетплейсах в России могут увеличиться до 25%.

Онлайн-торговля в России долгое время удерживала цены ниже офлайн-рынка. Сейчас ситуация меняется.

Участники рынка ожидают рост цен на маркетплейсах к концу года примерно на четверть. Причины связаны с увеличением затрат на логистику, хранение и обработку заказов. Дополнительное давление создают изменения в регулировании отрасли.

Минпромторг предложил повысить НДС на товары из-за границы сразу до 22% в 2027 году. Минфин выступает за поэтапное введение меры. Эксперты ожидают удорожания на 15–25%. С 25 мая Wildberries по требованию Федеральной антимонопольной службы уравняет комиссии для зарубежных и российских продавцов.

Компании пересматривают условия работы с продавцами. Это влияет на конечную стоимость товаров. Некоторые платформы уже начали корректировать комиссии. В результате продавцы закладывают дополнительные расходы в цену. Покупатели могут заметить изменения постепенно. Сначала подорожают отдельные категории, затем тенденция распространится шире.