This_is_the_way
Hitachi показала 384-тонный электрический карьерный самосвал в Замбии
Компания Hitachi Construction Machinery продемонстрировала на медном руднике Кансанши полностью электрический самосвал. Машина может работать и заряжаться одновременно через контактную сеть.

Hitachi Construction Machinery провела показательные испытания своего полного электрического карьерного самосвала на медном руднике Кансанши в Замбии. Мероприятие прошло 15 апреля 2026 года. На него пригласили почти 30 горнодобывающих компаний со всего мира.

Машина весит 384 тонны. Главная особенность — возможность работать и заряжаться одновременно через контактную сеть над дорогой. Это позволяет не прерывать цикл перевозки. Испытания на технологическую пригодность длились с июня 2024 года по август 2025 года. Партнёром выступила компания First Quantum Minerals, которая предоставила инфраструктуру рудника.

За время тестов самосвал проехал больше 4000 километров и перевез свыше 30 тысяч тонн материала. Помимо нулевых выбросов CO₂, электрическая машина показала лучшую динамику разгона и более низкий уровень шума по сравнению с дизельным аналогом. Конструкция грузовика не менялась: нагрузка на ось и центр тяжести остались такими же, как у дизельной версии.

Хироси Канэдзава, вице-президент горнодобывающего подразделения Hitachi Construction Machinery, заявил, что реальные данные подтверждают возможность непрерывной работы машины в карьере. Компания планирует начать коммерческие поставки в 2027 финансовом году.

Гордон Уайт из First Quantum Minerals отметил, что электрификация карьеров — важное направление для снижения углеродной загрязнённости при производстве меди. Компания намерена и дальше сотрудничать с Hitachi.

На демонстрации также показали электрические экскаваторы и цифровые решения для оптимизации горных работ. Hitachi рассматривает этот проект как часть стратегии по достижению нулевых выбросов в горнодобывающей отрасли.

#hitachi #грузовик #электрический грузовик #горнодобывающая промышленность #самосвал #самосвалы #горнодобывающая техника #карьерный самосвал #замбия #first quantum minerals
Источник: interestingengineering.com
