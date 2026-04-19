Разработчики из Battlefield Studios представили планы на оставшуюся часть 2026 года для BF6 и режима Redsec. В дорожной карте запланированы новые локации, рейтинговые матчи и морские баталии

Обновления призваны расширить возможности пользователей и разнообразить игровой процесс в многопользовательских режимах.

Третий сезон стартует в мае. Действие происходит в Таджикистане после событий кампании Battlefield 6. Игроки получат обновленную версию классической карты Railway to Golmud из Battlefield 4, которая станет самой большой локацией в игре. Позже в сезоне появится карта Cairo Bazaar — переработанная версия Grand Bazaar из Battlefield 3. В режиме Redsec будет добавлен рейтинговый режим.

Источник: Battlefield Studios

Четвёртый сезон начнётся летом и добавит режим морских сражений в Battlefield 6 и Redsec. Игроки получат карту Tsuru Reef с акцентом на морские битвы. Разработчики называют её самым большим полем боя благодаря обширным воздушным и морским пространствам. На карте появятся новые военно-морские суда, авианосцы с действующими полетными палубами и динамическая система волн. Также игроки вернутся на карту Wake Island.

Пятый сезон завершит год. Battlefield Studios намекает на появление совершенно новой локации во франшизе. Команда планирует наградить игроков специальным праздничным джекпотом с тремя картами.

Администрация студии пообещала продолжить работу над техническим совершенствованием игры. Список приоритетных доработок состоит из режима наблюдателя, создания таблиц лидеров и внедрения браузера серверов. Компания намерена развивать соревновательный сегмент через организацию регулярных турнирных серий Open и Elite.