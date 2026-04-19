Inthenews
Battlefield Studios анонсировала масштабные обновления шутера Battlefield 6 на 2026 год
Разработчики из Battlefield Studios представили планы на оставшуюся часть 2026 года для BF6 и режима Redsec. В дорожной карте запланированы новые локации, рейтинговые матчи и морские баталии

Обновления призваны расширить возможности пользователей и разнообразить игровой процесс в многопользовательских режимах.

Третий сезон стартует в мае. Действие происходит в Таджикистане после событий кампании Battlefield 6. Игроки получат обновленную версию классической карты Railway to Golmud из Battlefield 4, которая станет самой большой локацией в игре. Позже в сезоне появится карта Cairo Bazaar — переработанная версия Grand Bazaar из Battlefield 3. В режиме Redsec будет добавлен рейтинговый режим.

                                                                Источник: Battlefield Studios

Четвёртый сезон начнётся летом и добавит режим морских сражений в Battlefield 6 и Redsec. Игроки получат карту Tsuru Reef с акцентом на морские битвы. Разработчики называют её самым большим полем боя благодаря обширным воздушным и морским пространствам. На карте появятся новые военно-морские суда, авианосцы с действующими полетными палубами и динамическая система волн. Также игроки вернутся на карту Wake Island.

                                                                  Источник: Battlefield Studios

Пятый сезон завершит год. Battlefield Studios намекает на появление совершенно новой локации во франшизе. Команда планирует наградить игроков специальным праздничным джекпотом с тремя картами.

Администрация студии пообещала продолжить работу над техническим совершенствованием игры. Список приоритетных доработок состоит из режима наблюдателя, создания таблиц лидеров и внедрения браузера серверов. Компания намерена развивать соревновательный сегмент через организацию регулярных турнирных серий Open и Elite.

#battlefield 6 #battlefield studios
Источник: gameinformer.com
