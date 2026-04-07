На фоне кризиса на рынке DRAM компания Colorful может вернуть на рынок материнские платы с поддержкой оперативной памяти DDR3, пишет издание VideoCardz со ссылкой на сообщение Channel Gate.

Утверждается, что в настоящее время запасы системных плат с поддержкой модулей ОЗУ DDR3 на складах Colorful практически иссякли, но уже в начале мая производитель может возобновить выпуск матплат на базе чипсета H81. При этом не стоит ожидать значительных объёмов поставок, так как выпуск будет ограниченным.

Материнские платы с чипсетом H81, дебютировавшие ещё в 2013 году, поддерживают модули оперативной памяти DDR3 и процессоры Intel Core четвёртого и пятого поколений, что в условиях кризиса на рынке, как ожидается, позволит некоторым клиентам Colorful сэкономить, не тратясь на дорогостоящие современные компоненты.