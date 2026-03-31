Новый режим позволяет заметно повысить fps.

Несколько часов назад компания Nvidia представила новые возможности своей технологии генерации кадров, в том числе режим 6X для многокадровой генерации (DLSS Multi Frame Generation, MFG), который был протестирован экспертом YouTube-канала MxBenchmarkPC в ряде игр.

Для тестов он использовал сборку, оснащённую процессором Intel Core i7-14700F и видеокартой GeForce RTX 5080. Эксперт провёл тестирование в целом ряде игр, в том числе Cyberpunk 2077, Resident Evil Requiem, Black Myth: Wukong, DOOM: The Dark Ages, Alan Wake 2 (все с включённой трассировкой пути), Crimson Desert и Death Stranding 2: On The Beach.

В большинстве игр проблем не наблюдалось, и технология многокадровой генерации в режиме 6X позволила повысить частоту кадров в четыре и более раза по сравнению со стандартным режимом (без использования DLSS 4.5 Multi Frame Generation) и на 25-35 % на фоне DLSS 4.5 MFG 4X.

Эксперт отметил, что режим 6X практически не отличается от 4X с точки зрения качества изображения и задержки ввода, которая во всех протестированных играх была лишь на 2-3 мс выше, а потребление видеопамяти повысилось в среднем на 200-300 МБ.

Неприятно удивила лишь DOOM: The Dark Ages, где после включения DLSS 4.5 MFG 6X картинка стала сильно дёргаться, что заметно мешало игровому процессу — эксперт считает, что это связано с тем, что новый режим ещё не оптимизирован для Vulkan.

