Эксперт протестировал DLSS 4.5 MFG 6X на RTX 5080 в ряде игр и сравнил с другими режимами
Новый режим позволяет заметно повысить fps.

Несколько часов назад компания Nvidia представила новые возможности своей технологии генерации кадров, в том числе режим 6X для многокадровой генерации (DLSS Multi Frame Generation, MFG), который был протестирован экспертом YouTube-канала MxBenchmarkPC в ряде игр.

Для тестов он использовал сборку, оснащённую процессором Intel Core i7-14700F и видеокартой GeForce RTX 5080. Эксперт провёл тестирование в целом ряде игр, в том числе Cyberpunk 2077, Resident Evil Requiem, Black Myth: Wukong, DOOM: The Dark Ages, Alan Wake 2 (все с включённой трассировкой пути), Crimson Desert и Death Stranding 2: On The Beach.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

В большинстве игр проблем не наблюдалось, и технология многокадровой генерации в режиме 6X позволила повысить частоту кадров в четыре и более раза по сравнению со стандартным режимом (без использования DLSS 4.5 Multi Frame Generation) и на 25-35 % на фоне DLSS 4.5 MFG 4X.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Эксперт отметил, что режим 6X практически не отличается от 4X с точки зрения качества изображения и задержки ввода, которая во всех протестированных играх была лишь на 2-3 мс выше, а потребление видеопамяти повысилось в среднем на 200-300 МБ.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Неприятно удивила лишь DOOM: The Dark Ages, где после включения DLSS 4.5 MFG 6X картинка стала сильно дёргаться, что заметно мешало игровому процессу — эксперт считает, что это связано с тем, что новый режим ещё не оптимизирован для Vulkan.

#dlss 4.5
Источник: youtube.com
1
Показать комментарии (1)
Популярные новости

На Тутаевском моторном заводе спроектировали универсальную подставку для двигателей V8 и нового Р6
+
10-летний Core i7-6850K оказался всего на 25% медленнее Ryzen 7 9800X3D в разрешении 1440p
6
Утром 30 марта мессенджер Max оказался недоступен для пользователей
3
Энтузиаст из США оживил пролежавшие больше десяти лет под открытым небом VHS-кассеты
4
Минцифры планирует сделать платную электронную почту обязательной для компаний, ИП и самозанятых
17
В России доставка еды больше не будет дешевой
13
РБК: Российские провайдеры начали возвращать средства за отсутствие интернета
4
ID COOLING представила «двухбашенно-однобашенный» воздушный кулер FROZN A620 SLK
+
Кулер ARCTIC WS360 позволяет вдвое снизить температуру памяти и GPU на RTX 3080
+
Окаменелость из США запечатлела смертельную дуэль морских монстров 80 миллионов лет назад
+
Разработка GTA 6 оказалась дороже ожиданий и уже приблизилась к отметке в $3 млрд
+
Исследователи из Польши и Франции нашли способ заставить свет закручиваться в миниатюрные вихри
+
Глава Минцифры предлагает ввести плату за использование VPN
13
Цены на оперативную память резко снизились из-за неопределённости на рынке
4
Honor готовит более 10 новых смартфонов с батареями от 6 500 до 15 000 мАч
+
Покупатель заказал в интернет-магазине стандартный кулер AMD и получил бесплатный Ryzen 5 8400F
2
Одна материнская плата ASRock за несколько месяцев вывела из строя три процессора Ryzen 7 9800X3D
13
Ryzen AI 7 445 уступает по производительности Ryzen AI 5 340
+
Возможная добыча ископаемых металлов на океанском дне вызывает опасения учёных-экологов
+
Цена нефти марки Brent приближается к рекордной отметке за месяц из-за ситуации на Ближнем Востоке
+

Популярные статьи

Старая советская фантастика из 50-60-х годов (субъективный обзор фильмов)
6
Почему Linux — лучшая операционная система всех времён
31
Про PlayStation 6 с HBM4 памятью – технологии будущего, что изменят игровой рынок
21
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8GB GDDR6
4
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 850W White
2
Этические проблемы использования ИИ в современном технологическом мире
+

Сейчас обсуждают

Зураб Гольц
03:59
Нет, драйвер amdgpu разрабатывается AMD, но очевидный фидбэк сообщества делает его лучше.
Linux обеспечил более высокий fps на фоне Windows 11 в Crimson Desert и других играх на RX 6700 XT
Денис Дардымов
03:06
Ебануться с такими ногтями жить.
Апскейлер Nvidia DLSS 4.5 и генератор кадров с множителем 6x уже доступен в бета-версии Nvidia App
Viverna
02:45
давай тесты в кримсон десерт
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8GB GDDR6
Viverna
02:41
с 5500ХТ сравнивали бы
Эксперт сравнил RX 580 и RX 6500 XT в Death Stranding 2 и ряде других популярных игр
Crash_TesT
01:44
Хм, 6х работает как 5х. Но ведь это beta версия, неплохо.
Эксперт протестировал DLSS 4.5 MFG 6X на RTX 5080 в ряде игр и сравнил с другими режимами
Bernigan
01:30
Это лишь значит что амудо фанаты линуксоиды пишут лучшие драйвера чем амудня для винды, ведь амудня драйвера для линукс не пишет
Linux обеспечил более высокий fps на фоне Windows 11 в Crimson Desert и других играх на RX 6700 XT
R-A-Y
01:15
на память конечно поставил от корсаров старых модуль для обдува. скиллы так не грелись наверное от напруги)) попозже, когда все диски перенесу на "новый" мой домашний "медиа-центр" с RX470 (который ку...
Разгон бюджетных модулей памяти Hynix и Samsung объемом 4 Гбайта
mg_kun
00:56
"Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit" - ПК-Боярин по нынешним временам, однако...
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8GB GDDR6
dmitry07
00:16
Какой хитрый человек - обещал и не сделал?!
Цены на оперативную память резко снизились из-за неопределённости на рынке
R-A-Y
00:12
А добавлю ка и я "свои 5 копеек", постараюсь коротенько. Решил сменить ПК, купил rampageIV, с ИИ нашли проц. 1650v.2 на 22нм т.п. Пока ехало одно, докупал и искал другое, всё копилось асинхронно, но с...
Разгон бюджетных модулей памяти Hynix и Samsung объемом 4 Гбайта
