Для эмуляции использовались GameHub и Game Native

Благодаря высокой производительности современных мобильных устройств и приложениям для эмуляции геймеры имеют возможность запускать свои любимые ПК-игры на смартфонах и планшетах под управлением Android, что и показал энтузиаст YouTube-канала ETA Prime в своём свежем видео, пишет издание Tom's Hardware. Ранее он уже тестировал Cyberpunk 2077 на Red Magic 11 Pro, а сейчас решил расширить список игр и устройств, используя для эмуляции GameHub и Game Native.

На приставке AYN Odin 3, оснащённой флагманским чипом предыдущего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти, энтузиаст запустил Left 4 Dead 2 и Marvel Cosmic Invasion, не обнаружив каких-либо проблем при частоте кадров 60 fps. На планшете Lenovo Legion Y700 (Gen 4) с аналогичным чипсетом и 12 ГБ ОЗУ ютубер протестировал GTA V со стандартными настройками, отметив плавный игровой процесс с показателем чуть более 40 fps при разрешении 720p.

Может быть интересно

Источник фото: ETA Prime/YouTube

Смартфон Red Magic 11 Pro на базе топового Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 16 ГБ ОЗУ был протестирован в трёх играх — в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales при низких настройках графики с FSR 3 Balanced в разрешении 720p и локом на 35 fps средняя частота колебалась в пределах 31-32 fps, в Witcher 3 (DX9) при среднем качестве графической составляющий и разрешении 720p удалось добиться стабильной работы только с локом на 60 fps, хотя во время игры наблюдались незначительные артефакты, а в Cyberpunk 2077 с оптимизированными графическими настройками и генерацией кадров результат превысил 60 fps.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424