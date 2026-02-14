Сайт Конференция
Эксперт протестировал MSI RTX 5090 LIGHTNING Z и назвал её самый быстрой RTX 5090 в мире
Новинка показала непревзойдённую производительность.

Совсем недавно компания MSI запустила свою флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z, позиционируемую в качестве бескомпромиссного решения в области высокопроизводительных игровых продуктов. Эксперт YouTube-канала optimum протестировал новинку совместно с процессором AMD Ryzen 9 9850X3D, назвав её самой быстрой RTX 5090 на планете.

Видеоадаптер MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z толщиной 2,5 слота имеет жидкостное охлаждение, два 16-контактных разъёма дополнительного питания и 40-фазный VRM, что позволяет без проблем работать в режиме с мощностью до 1000 Вт. Новинка поставляется с 8-дюймовым дисплеем, который может выводить не только служебную информацию, но и видео.

Как отмечает эксперт, из коробки RTX 5090 LIGHTNING Z способна достигать частоты 3 ГГц, тогда как в разгоне удалось добиться показателя почти 3,3 ГГц. В стандартном режиме в 4K новинка была быстрее версии RTX 5090 Founders Edition в Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077 и God of War Ragnarök на 2, 3 и 5 %, потребляя 501, 609 и 672 Вт соответственно. Разгон позволил топовой модели от MSI получить преимущество над RTX 5090 FE в Cyberpunk 2077 и God of War Ragnarök около 9 и 13 % при потреблении 684 и 758 Вт соответственно.

Источник фото: optimum/YouTube

В сравнении с моделью MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM LIQUID новинка также выходит победителем, обгоняя соперницу не только в играх, но и по температурным показателям — в частности, в FurMark при ограничении мощности в 600 Вт RTX 5090 LIGHTNING Z была холоднее на 1,5 °C по ядру и 4 °C по памяти.

В целом, эксперт отмечает весьма тихую работу новой модели и её непревзойдённую производительность, а к недостаткам причисляет крайне высокую цену — на несколько тысяч долларов США больше по сравнению с другими моделями RTX 5090.

#msi geforce rtx 5090 lightning z
Источник: youtube.com
