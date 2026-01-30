Новинка оснащается 6,59-дюймовой AMOLED-панелью.

Бренд Redmi презентовал свою новую линейку смартфонов Redmi Turbo 5, включая стандартную модель, которая получила мощный чипсет при доступной цене, пишет издание Gizmochina. Сообщается, что Redmi Turbo 5 стал первым в мире смартфоном, оснащённым недавно анонсированным чипсетом MediaTek Dimensity 8500, который работает совместно с оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 4.1. Для более эффективного отвода излишков тепла в новинке используется та же система охлаждения, что и в топовых смартфонах Xiaomi.

Может быть интересно

Новинка имеет стильный корпус с металлической средней рамкой, стеклянной задней панелью и скруглёнными углами. Экран смартфона представляет собой 6,59-дюймовую AMOLED-панель с функцией защиты глаз и технологией Super Sunlight Screen, позволяющей достигать пиковой яркости 3500 нит благодаря использованию люминесцентного материала M10.

На задней панели смартфона расположена двойная камера, включающая в себя 50-Мп основной модуль и 8-Мп сверхширокоугольный объектив. На фронтальной стороне размещается 20-Мп селфи-камера. Автономную работу новинки обеспечивает аккумулятор на 7560 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 100-Вт и беспроводной 27-Вт зарядки.

Источник фото: Gizmochina

Устройство имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69K. Новинка предлагается в чёрном (Shadow Black), белом (Auspicious Cloud White) и светло-зелёном (Light Sea Green) цветовых оформлениях. Стоимость смартфона Redmi Turbo 5 в китайской рознице стартует от 1999 юаней (290 долларов США) за базовую версию 12 ГБ/256 ГБ и достигает 2599 юаней (375 долларов США) за вариант 16 ГБ/512 ГБ.