Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Redmi Turbo 5 с ценой от $290 дебютировал как первый в мире смартфон с чипсетом Dimensity 8500
Новинка оснащается 6,59-дюймовой AMOLED-панелью.

Бренд Redmi презентовал свою новую линейку смартфонов Redmi Turbo 5, включая стандартную модель, которая получила мощный чипсет при доступной цене, пишет издание Gizmochina. Сообщается, что Redmi Turbo 5 стал первым в мире смартфоном, оснащённым недавно анонсированным чипсетом MediaTek Dimensity 8500, который работает совместно с оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 4.1. Для более эффективного отвода излишков тепла в новинке используется та же система охлаждения, что и в топовых смартфонах Xiaomi.

Может быть интересно

Новинка имеет стильный корпус с металлической средней рамкой, стеклянной задней панелью и скруглёнными углами. Экран смартфона представляет собой 6,59-дюймовую AMOLED-панель с функцией защиты глаз и технологией Super Sunlight Screen, позволяющей достигать пиковой яркости 3500 нит благодаря использованию люминесцентного материала M10.

На задней панели смартфона расположена двойная камера, включающая в себя 50-Мп основной модуль и 8-Мп сверхширокоугольный объектив. На фронтальной стороне размещается 20-Мп селфи-камера. Автономную работу новинки обеспечивает аккумулятор на 7560 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 100-Вт и беспроводной 27-Вт зарядки.

Источник фото: Gizmochina

Устройство имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69K. Новинка предлагается в чёрном (Shadow Black), белом (Auspicious Cloud White) и светло-зелёном (Light Sea Green) цветовых оформлениях. Стоимость смартфона Redmi Turbo 5 в китайской рознице стартует от 1999 юаней (290 долларов США) за базовую версию 12 ГБ/256 ГБ и достигает 2599 юаней (375 долларов США) за вариант 16 ГБ/512 ГБ.

#redmi turbo 5
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
1
Представлен концепт Mercedes-Benz с обеспечивающим запас хода в 12000 км в год покрытием кузова
+
Вышла новая доступная по цене портативная игровая консоль Pocket 1 с модульной конструкцией
+
Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
2
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
+
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Компания Asus выпустит новый игровой 4K монитор ROG Strix OLED XG32UQDMS в конце этого года
+
Американские учёные представили сочетающую УЗИ и фотоакустику технологию 3D-сканирования тела
+
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
1
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
21
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
8
Литва откладывает закупку самолётов Embraer C-390 из-за пересмотра оборонных приоритетов
+
Popular Mechanics сообщает об открытии меняющем представления о размножении хрящевых рыб
+
ТАСС: Российский математик нашел решение считавшейся нерешаемой почти два века задачи
1
Песков: переговоры делегаций России, США и Украины запланированы на 1 февраля в Абу-Даби
+
Boeing понесла убытки в размере $507 млн из-за проблем с самолётом-заправщиком KC-46 Pegasus
+
Маркетплейсы в РФ заставят применять единую комиссию для всех продавцов
1
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
15
Дания отправила в Гренландию бывший советский паром «Константин Симонов»
+

Популярные статьи

Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
27
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
8
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
3
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
3
Апгрейд офисной связки до околоигровой
8
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
1

Сейчас обсуждают

Sergey Lavrenyk
07:42
Да нет ещё у них ракет MGM-51A Dark Eagle. С 2023 года переносят их передачу армии. Первую ракету должны только в начале 2026 года получить. Если снова не перенесут. А когда сдадут морскую модификацию...
В США завершили испытания модернизованного эсминца USS Zumwalt с гиперзвуковым оружием
Sergey Lavrenyk
07:34
Какие ещё "любой точке мира в течение одного часа"? Дальность БРСД MGM-51A Dark Eagle всего 3500 км. А программа для ВМС США называется Conventional Prompt Strike. Про Global уже даже не заикаются. Пр...
В США завершили испытания модернизованного эсминца USS Zumwalt с гиперзвуковым оружием
lighteon
07:25
Хех. А геймеров можно понять умом? Они готовы и в 10 к/с играть, лишь бы играть и все их устраивает, когда есть желание (:
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Cowboy Huggies
07:14
В танки на таком барахле играть это печально зрелище, разве что на минималках, а играть на минималках это как надо себя не уважать.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Iezon Din'alt
06:57
долбоеб ты батя! тебе нужна плата на 8 планок а лучше 16
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
lighteon
06:35
Учитывая тот факт, что у нас много танкистов - комплект с танками справится (: А значит способен удовлетворить массовый спрос пользователей и уж точно не про помойку
Апгрейд офисной связки до околоигровой
HP91
05:57
Интересно посмотреть на тех, кто уважает Европу))
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
ark-bak
05:49
А как же патентное право, оборудование все равно будет поставлять ASML, Samsung. Так что наверное зависимость останется.
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
ark-bak
05:43
Ну и лохи!
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
Алекс Федор
04:21
Железо из категории "попросили донести до свалки", а тут еще про деньги.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter