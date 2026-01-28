Проблемы с поставками памяти продолжают негативно влиять на цены

Несколько недель назад в сети Интернет появились первые утечки о заметном повышении цен на видеокарты Nvidia в ближайшем будущем, которые постепенно обрастают новыми подробностями. В частности, корейское подразделение ZOTAC в социальных сетях уведомляет своих клиентов о росте ценников на ряд моделей GeForce RTX 50, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: NotebookCheck/ZOTAC

Как сообщает ZOTAC, в связи с продолжающимся дефицитом памяти, стоимость видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5060 в ближайшее время заметно вырастет. Компания отмечает, что ситуация серьёзная, а также выражает озабоченность относительно доступности ряда моделей видеоадаптеров в продаже.

Интересно, что производитель не упоминает об RTX 5070 Ti, которая, согласно предыдущим утечкам, также должна была в значительной степени пострадать в связи с изменением приоритетов Nvidia. Несколько дней назад Der8auer предупредил пользователей о дальнейшем росте цен на модели RTX 50 в связи с закрытием программы OPP, согласно которой производители получали от Nvidia часть затраченных на видеокарты средств, если модель продавалась по рекомендованной цене.