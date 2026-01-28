В американских магазинах новинка появится 30 января

Южнокорейский производитель Samsung раскрыл стоимость и дату запуска своего первого смартфона с тройным складыванием Galaxy Z TriFold в США, пишет издание NotebookCheck. Сообщается, что в продаже в США новинка появится 30 января и будет доступна как на сайте производителя, так и в фирменных магазинах. Рекомендованная цена Samsung Galaxy Z TriFold в американской рознице составит 2900 долларов за версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung

Новинка построена на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite и оснащается экраном, складывающимся втрое, с диагональю 10 дюймов в полностью разложенном состоянии, а также дополнительным 6,5-дюймовым дисплеем. Оба экрана представляют собой панели LTPO AMOLED 2X с переменной частотой обновления до 120 Гц.

Основная 24-мм камера смартфона с диафрагмой f/1.7 и 200-Мп сенсором дополняется 10-Мп телеобъективом с ЭФР 67 мм и диафрагмой f/2.4, а также 12-Мп сверхширокоугольным модулем с ЭФР 13 мм, диафрагмой f/2.2 и углом обзора 120 градусов. Оба экрана имеют по 10-Мп селфи-камере.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5600 мА·ч. Поддерживается 45-Вт проводная, 15-Вт беспроводная и 4,5-Вт обратная беспроводная зарядка. Новинка имеет пылевлагозащищённый корпус с рейтингом IP48 и поставляется с предустановленной One UI 8.0 на основе Android 16.