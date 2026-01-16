Новинка будет запущена в первом квартале 2026 года

Компания AMD в рамках выставки CES 2026 расширила линейку своих процессоров Strix Halo несколькими моделями, в том числе процессором Ryzen AI Max+ 392, который недавно был протестирован в бенчмарке Geekbench, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: AMD

В базе данных Geekbench процессор Ryzen AI Max+ 392 фигурирует в составе игрового ноутбука Asus TUF Gaming A14, который ограничивает CPU показателем TDP, составляющим 85 Вт, тогда как заявленное AMD значение может варьироваться от 45 до 120 Вт. Новинка имеет 12 ядер и 24 потока, в Geekbench достигших частоты 5,02 ГГц. Процессор работал совместно с 64 ГБ ОЗУ со скоростью 8000 МТ/с.

Источник фото: Tom's Hardware/Future

В однопоточном режиме Ryzen AI Max+ 392 набрал 2917 очков, а в многопоточном набрал 18 071 балл, что почти соответствует показателю Ryzen 7 9800X3D, составляющему 18 348 очков. Интересно, что протестированный экземпляр также обогнал старшую модель, Ryzen AI Max+ 395, которая набирает около 17 620 баллов. Ожидается, что новые модели Strix Halo дебютируют в первом квартале текущего года.