Платформа AM4 популярна среди немецких покупателей.

Стоимость комплектов оперативной памяти DDR5 стабильно повышается последние несколько месяцев, что заставляет покупателей искать более дешёвые решения, в частности на базе платформы AM4 с поддержкой DDR4, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Amazon

Сообщается, что в декабре 2025 года на немецкой площадке Amazon было продано около 2000 процессоров Ryzen 7 5800X, что наряду с аналогичным объёмом продаж Ryzen 7 9800X3D является лучшим показателем за прошлый месяц. При этом общая доля для платформы AM4 составила 40 %, что не вызывает удивления, так как Socket AM5 является более дорогим предложением, требующим покупки недешёвой оперативной памяти DDR5, которая в условиях кризиса на рынке DRAM стала ещё дороже.

Отмечается, что показатели продаж процессоров для AM4, возможно, были бы ещё выше, если бы AMD не отказалась от выпуска своей игровой линейки Ryzen 5000X3D.

Источник фото: Wccftech/TechEpiphanyYT

Что касается Intel, то платформы LGA 1700 и LGA 1851 сохраняют паритет, имея долю в 50 % каждая. При этом наиболее успешный процессор компании, Core Ultra 7 265K, был продан в декабре в количестве всего 300 единиц. Также Intel заметно проигрывает AMD по общему объёму реализованных процессоров в немецком Amazon, имея показатель 8.3 % против 91.7 % у конкурента.

