Новая технология позволит избежать проблем с перегревом 16-контактных разъёмов питания.

Производитель MSI изучил случаи расплавления 16-контактного разъёма питания 12V-2×6, что приводило к выходу из строя видеокарт, и представил решение для противодействия этому, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Future

Сообщается, что технологии GPU Safeguard и GPU Safeguard+, доступные для новейших блоков питания MSI, позволяют отслеживать колебания тока в разъёме 12V-2×6 на уровне отдельных компонентов, а в случае обнаружения аномалий предупреждать пользователей всплывающим окном (для версии «+») и звуковым сигналом.

Если в течение трёх минут реакции от пользователя не последовало, то будет выведен чёрный экран для снижения нагрузки на видеокарту. Представитель MSI отмечает, что это позволит предупредить о возможной неполадке, после чего следует выключить ПК для дальнейшей оценки возможных повреждений разъёма питания.

Технология GPU Safeguard доступна для топовых блоков питания MSI MPG Ai1600TS и MPG Ai1300TS PCIE5, тогда как модели классом ниже, MAG A1200PLS и MAG A1000PLS PCIE5, поддерживают GPU Safeguard. Ожидается, что нововведение от MSI позволит избежать проблем с перегревом разъёмов питания видеокарт GeForce RTX 5090, Radeon RX 9070 XT, а также ряда других топовых моделей.