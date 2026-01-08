Сайт Конференция
breaking-news
MSI оснастила БП функцией GPU Safeguard для предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Новая технология позволит избежать проблем с перегревом 16-контактных разъёмов питания.

Производитель MSI изучил случаи расплавления 16-контактного разъёма питания 12V-2×6, что приводило к выходу из строя видеокарт, и представил решение для противодействия этому, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Future

Сообщается, что технологии GPU Safeguard и GPU Safeguard+, доступные для новейших блоков питания MSI, позволяют отслеживать колебания тока в разъёме 12V-2×6 на уровне отдельных компонентов, а в случае обнаружения аномалий предупреждать пользователей всплывающим окном (для версии «+») и звуковым сигналом. 

Если в течение трёх минут реакции от пользователя не последовало, то будет выведен чёрный экран для снижения нагрузки на видеокарту. Представитель MSI отмечает, что это позволит предупредить о возможной неполадке, после чего следует выключить ПК для дальнейшей оценки возможных повреждений разъёма питания.

Технология GPU Safeguard доступна для топовых блоков питания MSI MPG Ai1600TS и MPG Ai1300TS PCIE5, тогда как модели классом ниже, MAG A1200PLS и MAG A1000PLS PCIE5, поддерживают GPU Safeguard. Ожидается, что нововведение от MSI позволит избежать проблем с перегревом разъёмов питания видеокарт GeForce RTX 5090, Radeon RX 9070 XT, а также ряда других топовых моделей.

#msi
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

E. S.
01:45
Нормальная - все берут же
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:45
Да и красных не видать чото... Видимо валяются под столом, ржут аки кони, гады!..
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:41
Даа Официально объявлено уже
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Алексей Нефёдов
01:29
>И благодаря щедрой Нвидиа которая дала всем владельцам RTX DLSS 4.5 гамаю в новые игры на 3050 с отличным качеством, и с RT. Плохие новости - 4.5 приводит к падению до 25% FPS на двадцатой и тридцат...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
artemuss1990
01:24
Да пздц я не знаю как такие толстые проводники на этом кабеле можно расплавить. Может они наконец признаются что это никакая ни не правильная установка, а дело в самой схеме питатия. Балансира нахер...
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Bryant333
01:14
Зазевал чет. 65 лет прошло как никак, а они все еще работают.
Во Франции работают над созданием многоразовой космической ракеты на базе системы запуска Ariane 6
swr5
00:11
Да возьмите купите толстый медный одножильный электропровод в хоз. магазине и припаяйте вы карту к блоку питания через него.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:40
Слышь утырок ебанутый я не знаю че ты несешь .о какой 6600 речь вообще .я в курсе ток что ты за щеку у своего партнера опущенного берешь ранее выкладывали ваши пидарские темы юПошел назер ублюдок с ог...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:27
Пидар тут один -а нет ты -машка полотерка и берниган с Китей -половые братья.Че сученок снова тебя гомосек блокирнули а ??
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:26
О половой партнер обсоса Китяя появился с огрызком 3050 которы на помойки найден был У вас пидаров уже смотрю сходняк
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
