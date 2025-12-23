Сайт Конференция
Продажи процессоров AMD для Socket AM4 с поддержкой DDR4 растут на фоне кризиса на рынке памяти
Пользователи отдают предпочтение более дешёвым сборкам.

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти заставляет покупателей всё чаще выбирать платформы с поддержкой DDR4 вместо более дорогой DDR5, о чём свидетельствуют данные ряда торговых площадок, пишет издание Wccftech.

Источник фото: AMD

Если посмотреть на статистику продаж немецкого магазина Mindfactory, то можно выявить тенденцию к постепенному снижению доли платформы AM5 на фоне роста интереса к AM4 — в частности, две недели назад доля AM4 составляла 24 % от общего объёма продаж, тогда как на прошлой неделе увеличилась до 34 %, а объём продаваемых процессоров упал с 70 % до показателя ниже 60 %.

Источник фото: Wccftech/TechEpiphany

На американской площадке Amazon наблюдается похожая ситуация — покупатели всё чаще отдают предпочтение процессорам AM4, что отражается в списке наиболее популярных моделей CPU, где почти половину из самых востребованных процессоров занимают модели AM4.

Продолжение кризиса на рынке памяти и дальнейший рост стоимости модулей ОЗУ может ещё больше подстегнуть увеличение объёмов продаж более старых платформ, так как покупателям приходится выбирать более дешёвые планки DDR4.

#amd #ddr5 #ddr4
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

