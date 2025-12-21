Подобных случаев становится всё больше.

В связи с кризисом на рынке памяти в сети Интернет появляется всё больше сообщений о мошенничестве с модулями ОЗУ — несколько дней назад покупатель получил планки DDR2 вместо DDR5, а сейчас стало известно о похожем случае.

Как сообщает издание Wccftech, пользователь площадки Reddit под ником Leading-Growth-8361 приобрёл в магазине Amazon комплект из двух модулей оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5, но после его получения обнаружил, что радиаторы на планках прилегают неплотно.

Это не смутило покупателя и он решил их установить, но столкнулся с препятствием — вырез на модулях был расположен не в том месте, где он должен находиться. Как оказалось, вместо модулей DDR5 ему доставили планки DDR4. После того, как покупатель снял радиаторы, он обнаружил чипы, которые не смог идентифицировать.

Источник фото: Wccftech/Reddit

Интересно, что обманутый покупатель приобретал модули ОЗУ не у стороннего продавца, а непосредственно у Amazon. Ещё одна проблема заключается в том, что после получения своих средств обратно пользователь, судя по всему, столкнётся с повышением ценников на оперативную памяти на фоне нестабильности рынка.